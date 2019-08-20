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Голы Месси, Ибрагимовича, Таунсенда и Квальяреллы номинированы ФИФА на премию Пушкаша

ФИФА определяет лучший гол сезона.

Голы Месси, Ибрагимовича, Таунсенда и Квальяреллы номинированы ФИФА на премию Пушкаша
Фото: ФИФА

ФИФА назвала имена претендентов на премию имени Ференца Пушкаша, которая вручается автору самого красивого гола года, сообщается на официальном сайте организации.

В число номинантов вошли: Лионель Месси ("Барселона"), Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси"), Фабио Квальярелла ("Сампдория"), Андрос Таунсенд ("Кристал Пэлас"), Матеус Кунья (РБ "Лейпциг"), Хуан Кинтеро ("Ривер Плейт"), Даниэль Жори ("Дебрецен"), а также футболистки Аджара Нчу (сборная Камеруна), Эми Родригес ("Юта") и Билли Симпсон ("Клифтонвилл").

Голосование продлится на официальном сайте ФИФА до 1 сентября. Три лидера выйдут в финальный этап голосования, на котором лучшего определят легенды ФИФА.

В прошлом году премию Пушкаша выиграл нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, чей гол в мерсисайдском дерби в матче Английской Премьер-Лиги был признан лучшим.

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