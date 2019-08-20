Залучення населення до спорту — одна із пріоритетних цілей

Чому в Україні не люблять фізичну культуру ? Як заохотити до здорового способу життя українців? На ці питання я постійно шукаю відповідь.

Фото: надано автором

Останніми роками у країні активно пропагують здоровий спосіб життя та заохочують молодь до спорту, але в порівнянні із світовою статистикою, українці у чотири-п'ять разів менше займаються спортом, ніж, приміром це роблять у Німеччині, Франції чи Фінляндії.

У Гадяцькому району, окрім того, що за останні кілька років суттєво зросла кількість спортивних майданчиків, жодне районне свято не проходить без змагання.

Щороку у нас відбувається спартакіада “Краще спортивне село району”, де мешканці мають змогу продемонструвати вправність у різноманітних видах спорту. У змаганнях беруть участь волейболісти, тенісисти, футболісти, окрім цього, змагаються спортсмени у перетягуванні каната та підніманні гирі. Подібні заходи не лише об'єднують спортсменів у бажанні позмагатися у вправності, а й є прикладом для юних спортсменів.

Третій рік поспіль першість на спартакіаді отримує Петрівко-Романська громада. Команда має вправних спортсменів і велику підтримку, що дозволяє їм рік за роком утримати високі позиції.

Фото: надано автором

Наше завдання — робити так, щоб мешканці нашого району мали всі умови для занять спорту, а привчати дітей до спорту маємо власним прикладом. Моє чітке переконання — спорт має бути доступним для всіх, у містечку чи селищі мають бути сучасні майданчики, тренажери, спортивний інвентар, тоді кожен обере для себе цікавий вид спорту.

За останні роки було багато зроблено для популяризації спортивної культури, але на досягнутому не варто зупинятися. Ми маємо й надалі обладнувати школи спортивним інвентарем, ремонтувати та будувати спортивні майданчики, сприяти розвитку фізичної культури і спорту, а також підтримувати спортивні досягнення учнів місцевих навчальних закладів.

Переконаний, що за здоровою нацією — успішна країна!