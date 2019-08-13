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Баланс державного бюджету цього року

Давайте припустимо чого нам очікувати в кінці цього року в частині балансу державного бюджету. В короткому описі розглянемо окремо баланс загального фонду державного бюджету грудень місяць 2019 року. Порівняємо його з тенденцією за останні 5 років.

Важливо розуміти загальні тенденції та факт закінчення бюджетного року.

У грудні місяці цього року у нас буде спостерігатися два негативних ефекти для державного бюджету:

1. виплати по зовнішнім довгостроковим запозиченням 22,3 млрд грн (планове значення, по факту буде менше через зміцнення національної валюти);

2. "відкладені" видатки попередніх періодів державних установ, які до грудня можуть досягнути рівня приблизно 55-60 млрд грн. Тобто, окрім планових видатків на грудень у розмірі 86 млрд грн буде додаткове навантаження у розмірі 55-60 млрд.

Таким чином, для спокійного "проходження" грудня місяця Уряду треба мати в "запасі" 22+55+86=163 млрд грн.

В той час, як на цей період планові значення дохідної частини становлять:

 1. доходи бюджету у розмірі 89 млрд грн (може бути менше, спостерігається недоотримання планових показників);

2. запозичення 18 млрд грн (в розписі на початок року, буде точно більше);

3. приватизація 1,6 млрд грн (можна припустити, що таких надходжень не буде);

4. фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку (коштів місцевих бюджетів) - 14,7 млрд грн.

Загалом надходжень: 89+18+1,6+14,7=123,3 млрд грн

Проблему касового розриву у розмірі 40 млрд грн потрібно буде вирішити Міністерству фінансів. Це можливо буде зробити двома методами:

 1. обмеженням видатків, пам’ятаємо минулий рік історію з ПДВ та капітальними видатками, які залишили на ЄКР;

2. максимально здійснювати запозичення на внутрішньому ринку.

Важливо! Представлено короткий огляд ситуації з акцентом на один місяць. 

Слід розуміти, що аналіз одного місяця є не показовим. Бюджет та бюджетний процес слід розглядати комплексно та в динаміці. Тут не враховані валютні кошти на рахунках, надходження місцевих бюджетів ... і окремі показники можуть змінитися.

Але все буде добре ;)

Віктор Мазярчук Віктор Мазярчук , Експерт з державного управління та публічних фінансів
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