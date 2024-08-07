Модернізація шкільних їдалень: “наварити” на обідах не вдасться?

У 2024 році на ремонт та реконструкцію шкільних їдалень у державному бюджеті передбачили 1,5 млрд гривень. Більшу частину коштів, а саме 1,050 млрд, мали освоїти до 1 серпня. Фактично ж не використали жодної гривні.

Чому так сталося?

Конкурсна комісія Міністерства освіти і науки (МОН) поки не визначила проєкти-переможці для отримання фінансування.

Згідно з порядком використання коштів, усі проєкти, які претендують на фінансування для модернізації харчоблоків, повинні подавати свої пропозиції через систему DREAM. Після цього конкурсна комісія оцінює подані проєкти та визначає щасливчиків.

Процес відбору проєктів розпочався 22 травня, коли МОН оголосило про проведення конкурсу для формування переліку об’єктів і розподілу субвенцій з державного бюджету. Відповідно до графіку:

• До 31 травня 2024 року претенденти мали подати проєктні заявки через систему DREAM

• До 7 червня 2024 року облдержадміністрації мали подати пропозиції щодо змін у рейтинговому списку проєктів

• До 25 червня 2024 року конкурсна комісія МОН мала перевірити та сформувати остаточний перелік об’єктів для фінансування

Затримка з оголошенням переможців виникла через те, що Міносвіти спільно з міжнародними донорами оцінюють кошториси проєктів, щоб мінімізувати можливе неефективне та нецільове використання коштів. Проте така перевірка має свої наслідки: якщо МОН та Уряд зволікатимуть з рішенням, реалізація проєктів затримається, адже попереду ще тендери. І тоді всі роботи відбуватимуться наприкінці року, коли урядовці поспіхом намагатимуться використати виділені кошти.

Загалом в системі DREAM знаходиться 372 проєкти, пов'язані з будівництвом харчоблоків у школах, на загальну суму 3,9 млрд гривень. Найбільше таких проєктів подали: м. Лозова, Харківська область (19), м. Київ (16), м. Здолбунів та Рівненська область (10).

Однією з особливостей державного фінансування таких проєктів є необхідність співфінансування з місцевих бюджетів, яке може становити від 10 до 30%, залежно від фінансової спроможності місцевих громад.

Станом на 5 серпня шість місцевих бюджетів направили на співфінансування 1 млн 138 тисяч гривень. Найбільшу суму виділив відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради Миколаївської області – 462 тисячі грн на розробку проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту харчоблоку Арбузинського ліцею №2 ім. Т.Г. Шевченка.

Центр дослідження фіскальної політики буде здійснювати моніторинг видатків, спрямованих на модернізацію харчоблоків у школах.