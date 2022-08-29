У Бучі, що на Київщині, розпочнуть будівництво фабрики-кухні, де готуватимуть їжу для навчальних закладів міста й сусідніх громад.

Про це йдеться на сайті президента України.

Меценатом проєкту став американський філантроп і бізнесмен Говард Баффет, син відомого інвестора Воррена Баффета. Ініціатива реформи шкільного харчування у межах відбудови України належить дружині глави держави Олені Зеленській.

Фабрика-кухня є одним з варіантів організації харчування у школі. Вона дає змогу приготувати до 10 тисяч порцій і зменшити витрати на воду та електроенергію. Така фабрика зможе забезпечувати харчуванням 30-40 навчальних закладів. Також постачання їжі дітям стане систематизованим, безпечним і якісним. А контроль за технологічним процесом і дотриманням норм НАССР відбуватиметься на якісно новому рівні.

Продукцію бучанської фабрики-кухні отримуватимуть школи Бучі та щонайменше двох найближчих громад – Бородянської та Немішаївської.

Водночас через війну на фабриці зможуть готувати їжу і для інших груп населення - тимчасово переміщених осіб і місцевих жителів. Також потужності установи можна буде переналаштувати.

Фото: пресслужба ОПУ

"Ми вперше зустрілися на початку літа. Тоді пан Баффет сказав, що йому небайдужа тема відновлення України. І особливо йому хочеться зробити щось для деокупованих територій, найбільш постраждалих від російської навали. І я запропонувала йому проєкт фабрики-кухні", – сказала Зеленська.

Фабрика-кухня в Бучі стане пілотним проєктом. Згодом мережу можуть поширити й на інші області України.

Для обслуговування таких об'єктів та задоволення інших потреб навчальних закладів поступово створюватимуть професійні центри підготовки кухарів. У них будуть і перекваліфіковувати фахівців з існуючих закладів, а також готувати кухарів на постійній основі.

Очікується, що фабрика-кухня в Бучі запрацює 1 вересня наступного року.

Нагадаємо, цього місяця Президент України Володимир Зеленський зустрівся із засновником міжнародної гуманітарної організації World Central Kitchen Хосе Андресом. Нині організація розгорнула активну діяльність у багатьох містах України.