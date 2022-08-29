У Києві викрили і повідомили про підозру наркоторговцю, якого піймали з "товаром" на два мільйони гривень.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

23-річний зловмисник незаконно зберігав наркотичні та психотропні речовини, які отримував через поштові відділення, а збував через "закладки".

"Так, в ході відпрацювання оперативної інформації чоловіка затримали "на гарячому" під час здійснення ним "закладок" на території Деснянського району міста Києва. Під час затримання у нього вилучили 10 згортків з психотропною речовиною PVP", - розповіли в прокуратурі.

В авто наркоторговця знайшли ще понад 5 кілограмів наркотичних та психотропних речовин. Серед них - 3, 8 кг PVP, 1,4 кг амфетаміну, 52 таблетки екстезі, канабіс, велика кількість зіп-пакетів для розфасування наркотиків, а також ваги для їх зважування.

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

Зловмиснику повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Нагадаємо, нещодавно оголосили підозру киянину, який намагався збути наркотики на понад 50 млн грн. Він облаштував нарколабораторію з виробництва психотропних речовин в одному зі столичних гаражів.

Раніше за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора було повідомлено про підозру організатору та шістьом учасникам злочинного угруповання за фактом незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини в особливо великих розмірах.