Олаф Шольц закликав створити загальноєвропейську ППО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав союзників до створення загальноєвропейської системи протиракетної оборони. ППО має покрити Німеччину і сусідні країни.

Про це повідомив у Twitter журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Німеччина з самого початку буде проєктувати цю майбутню протиповітряну оборону таким чином, щоб при бажанні могли бути задіяні наші європейські сусіди", – наголосив Шольц у своїй промові в Карловому університеті в Празі.

Він додав, система ППО буде також забезпечувати захистом Польщу, країни Балтії, Нідерланди, Чехію, Словаччину та скандинавські країни.

Нагадаємо, Олаф Шольц запевнив, що у найближчі тижні Німеччина відправить в Україну новітню зброю. Берлін також може взяти на себе відповідальність щодо забезпечення України окремими видами озброєння.