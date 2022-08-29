Сили противника на півдні достатньо потужні, слід дочекатися логічного кінця наступу ЗСУ, - Гуменюк

Сили оборони України закликають мирне населення знайти укриття та перечекати потужні активні дії.

Про це на брифінгу повідомила начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає кореспондент LB.ua.

"Найбільше, що треба знати наразі, будь-яка військова операція потребує умов тиші. Те, що такий ажіотаж викликає будь-яка новина з фронту, це наразі неправильно в умовах гібридної війни та інформаційної війни. Треба усвідомлювати, що будь-які дії мають провести та отримати логічне завершення. Тільки тоді вони будуть результативними. Новина є. Вона всіх надихнула. Далі треба набратися терпіння та зрозуміти послідовність дій військових підрозділів", - заявила вона.

Гуменюк підкреслила, що сили противника на півдні досить потужні.

"Ми розуміємо, що вони підтягували туди сили досить давно. Збирали свої військові резерви, екіпірування, техніку. Додавали боєприпаси. Але наші попередні заходи, які ми називали вогневим контролем над логістикою, дали свої результати. Знищені склади з боєприпасами, зосередження військової техніки та ППО ворога. Все це, безумовно, послабило ворога. Але ми не плекаємо пустих надій, розуміючи, що ворог досить потужний. Хоча вони мають моральну дестабілізацію у своїх військах, що може бути використано нами на нашу користь. Проте розслаблятися зарано", - додала начальник пресцентру.

Гуменюк звернулася до цивільного населення, що залишилося на територіях можливих активних дій із закликом свідомо вирішити питання укриття на час активних дій.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що полк окупантів відійшов з позицій на Херсонщині, разом із ним втекли десантники РФ. Окупант на відео заявив, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони.