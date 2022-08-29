СБУ зібрала доказову базу на "кадирівця", який убив п'ятьох цивільних у Бучі

Мусаєв та його підлеглі жорстоко розстрілювали людей.

Служба безпеки України ідентифікувала командира групи спеціального загону швидкого реагування "Ахмат" управління федеральної служби військ Національної гвардії РФ по Чеченській республіці, який безжально вбив п’ятьох цивільних у Бучанському районі на Київщині. Це майор поліції Мусаєв Ізнаур Ібрагімович.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Йому оголошено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним убивством.

Фото: Телеграм СБУ Мусаєв Ізнаур Ібрагімович

"Воєнний злочинець у складі окупаційних військ РФ брав участь у захопленні села Микуличі. Солдати, вчиняючи насильство та страти, здійснювали спецрейди для залякування місцевих мешканців", - інформує українська спецслужба.

Керуючи спецзагоном, Мусаєв та його підлеглі, під виглядом запобігання співпраці цивільних із ЗСУ, жорстоко розстрілювали людей.

За інформацією прокуратури, під час одного з таких рейдів 27 березня 2022 року підозрюваний вбив пострілами з пістолета в голову п'ятьох мешканців однієї вулиці окупованого села. Серед убитих подружжя, жінка похилого віку та ще двоє чоловіків. Всі вони знаходились у своїх будинках або поруч з ними і не брали участі у воєнних діях.

СБУ продовжує ретельно досліджувати його причетність до скоєння інших злочинів на Київщині.

Нагадаємо, СБУ завершила досудове розслідування щодо директора "Russia Today". Він неодноразово використовував доступні йому медійні платформи для публічних закликів до геноциду українців, ліквідації незалежності України та повалення конституційного ладу.