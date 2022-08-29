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​Окупанти активізували підготовку до “референдуму” у Маріуполі

Спроби створити виборчі комісії були безуспішними.

​Окупанти активізували підготовку до “референдуму” у Маріуполі
Фото: EPA/UPG

У тимчасово захопленому Маріуполі росіяни активізували підготовку до так званого “референдуму”.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Референдум. За нашою інформацією, з Кремля надійшла нова фантазія-вказівка – вийти на кордон Донецької області до 15 вересня. Тому знов оновилась підготовка до “референдуму”. Намагаються сформувати 4 виборчі комісії – поки безуспішно”, – написав Андрющенко.

Він також зазначив, що одночасно голови ОСББ та КСН (Комітет самоорганізації населення – ред.) отримали вказівку на уточнення персональних даних маріупольців.

“Почались масові обдзвони всіх з питанням, чи планують люди голосувати. При тому дата не оголошується, відповідають, що доведуть додатково”, – констатував радник мера.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі нечисленні групи місцевих колаборантів (переважно з 2-3 жінок) продовжують здійснювати перепис населення в усіх районах окупованого міста. Мета цих дій – встановити реальну кількість людей, які залишились у місті.

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