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ОУВ "Каховка" повідомила про знищення всіх великих мостів на Херсонщині "великими і жахливими HIMARS"

"Для України це блискучий шанс повертати свої території". 

ОУВ "Каховка" повідомила про знищення всіх великих мостів на Херсонщині "великими і жахливими HIMARS"
Фото: Twitter/Михайло Подоляк

Сили оборони України знищили всі великі мости в Херсонській області, якими окупанти постачали собі озброєння і підсилення.

Після ураження Антонівського і Новокаховського мостів лишились лише пішохідні переходи, повідомили в оперативному угрупованні військ "Каховка" в фейсбук.

"Ситуація на тимчасово окупованій території Херсонщини вкрай непроста. Великі та жахливі HIMARS знищили практично всі великі мости (Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський). Залишилися лише пішохідні переходи. Російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму. Для України це блискучий шанс повертати свої території", – заявили в ОУВ.

Фото: ОУВ Каховка в фейсбук

Нагадаємо, там також повідомили, що задіяні в повномасштабній війні бойвики з окупованої частини Донеччини покинули свої позиції в Херсонській області. Рзом з ними втекли російські десантники. 

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