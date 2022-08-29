У Генштабі прокоментували справу ДБР щодо оборони аеропорту "Київ" "проти генерала запасу Кривоноса"

"Публічні заяви Сергія Кривоноса про вплив Президента України на органи досудового розслідування, звільнення його з військової служби не відповідають дійсності та мають ознаки дискредитації вищого військово-політичного керівництва держави".

У Генеральному штабі ЗСУ прокоментували поширену журналістами інформацію про відкриття Державним бюро розслідувань справи проти генерала запасу Сергія Кривоноса, що стосується оборони столичного аеропорту в перші дні повномасштабного вторгнення.

На сторінці Генштабу в фейсбук зазначили, що проаналізували публікації в ЗМІ щодо оборони аеропорту "Київ".

"ДБР не може та не здійснює комунікацію з військовими підрозділами шляхом надсилання будь яких телеграм, а лише виключно у спосіб визначений законодавством – через листування. На даний час таке листування відбувається лише з Міністерством оборони та Генеральним штабом Збройних Сил України виключно з метою з’ясування фактів та обставин, які мали місце безпосередньо в ході оборони аеропорту «Київ» Жуляни з 24.02.2022 по 03.04.2022 року. Усю запитувану інформацію надано до ДБР встановленим порядком", – заявили в Генштабі.

Стосовно участі генерал-майора запасу Сергія Кривоноса в обороні аеропорту Київ у Генштабі заявили, що він був призначений головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним керівником оборони аеропорту "Київ" винятково як доброволець та з урахуванням його бойового досвіду з оборони краматорського аеропорту.

"З 24.02.2022 року до сьогодні Кривонос С.Г. на військовій службі не перебуває та на військову службу під час мобілізації не призивався. Документи, що надані в публікації, не є підставою для зарахування на військову службу, в тому числі під час проведення мобілізації. Відповідно, жодних вказівок від Верховного Головнокомандувача ЗС України щодо його звільнення з військової служби не надходило", – заявили в Генштабі.

У ході стабілізації ситуації навколо Києва, аеропорт було взято під охорону та оборону підрозділами Територіальної оборони ЗС України, а генерал-майор запасу Сергій Кривонос був вивільнений від надання допомоги щодо оборони аеропорту "Київ". Усі рішення щодо використання сил та засобів документально оформлені встановленим порядком. У Генштабі наголосили, що висвітлені у публікації відомості з обмеженим доступом потребують окремої реакції правоохоронних органів.

"Таким чином, публічні заяви Сергія Кривоноса про вплив Президента України на органи досудового розслідування, звільнення його з військової служби не відповідають дійсності та мають ознаки дискредитації вищого військово-політичного керівництва держави, що є неприпустимим під час правового режиму воєнного стану. Вкотре звертаємось до політиків, лідерів громадської думки, журналістів щодо утримання від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів", – наголосили в Генштабі.

Учора видання "Цензор нет" повідомило про те, що ДБР відкрило провадження проти Кривоноса. Сам генерал в запасі в коментарі головреду Юрію Бутусову сказав, що нібито за рішенням президента проти нього порушена справа "звинувачують у незаконному захисті аеропорта Жуляни від російських окупантів".