Україна застосовує надану союзниками зброю і техніку "неочікуваним способом" та досягає успіхів у війні, – New York Times

Україна досягла військових успіхів, застосовуючи отриману від союзників зброю і техніку "неочікуваним чином" і ремонтуючи обладнання просто на ходу. Про це з посиланням на військових експертів пише The New York Times.

Наприклад, українські сили змогли швидше доставляти ракетні системи, встановивши їх на транспортні засоби.

"І, на подив експертів зі зброї, Україна продовжує знищувати російські цілі за допомогою повільно рухомих ударних безпілотників Bayraktar турецького виробництва та недорогих пластикових літаків, модифікованих для скидання гранат та інших боєприпасів", – зазначили журналісти.

Екскомандувач армії США в Європі Фредерік Бен Годжес вважає, що українці використовують так звану метафору Магвайвера – героя телешоу 1980-х, де протагоніст застосовує прості, імпровізовані пристрої, аби вийти зі складних ситуацій.

При цьому інженерна винахідливість українців різко контрастує з повільним просуванням ворожих сил.

Журналісти з посиланням на високопосадовця США заявили, що під час атаки російського крейсера "Москва" сили оборони встановили ракети "Нептун" на одну або кілька вантажівок і перемістили їх в радіус дії корабля, який тоді стояв приблизно в 75 милях від Одеси.

"Вони створили дуже ефективну протикорабельну систему і розташували її на задній частині вантажівки, щоб зробити її мобільною і пересувати", – заявив Годжес.

Посадовець Пентагону на умовах анонімності також сказав, що українські сили встановили на радянські винищувачі МіГ-29 надані США ракети HARM – цього раніше не робила жодна авіація. HARM, призначена для пошуку та знищення російської ППО, зазвичай не була сумісна з МіГ-29 чи іншими винищувачами, якими володіє Україна.

"Ви не можете просто повісити будь-яку ракету на будь-який літак – тут задіяно багато авіоніки та інших аспектів польоту. І вони (українці. – Ред.) це зробили", – прокоментував Годжес.

На умовах анонімності американські посадовці також стверджують, що "детонація боєприпасів" на аеродромі в Криму 9 серпня відбулася завдяки зусиллям українських партизанів та спецпризначенців.

Нагадаємо, "детонація боєприпасів" на військових обʼєктах у Криму посилилась з 9 серпня. Тоді вибухнула техніка на базі окупантів біля Новофедорівки. Після цього вибухи лунали в Джанкойському районі, у Сімферопольському районі, на військовому аеродромі Бельбек, у Севастополі біля бази Чорноморського флоту, біля Євпаторії і знову в Севастополі.

За тиждень було близько 27 вибухів. Мапу обʼєктів, де це відбувалось, створили активісти.

Після "детонації" Росія вирішила засекретити всі факти про вибухи на території окупованого Криму.