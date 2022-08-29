Росія обстріляла касетними боєприпасами Харків

Російська армія з 6 ранку розпочала обстріл касетними боєприпасами Київського району Харкова.

Вогонь вівся по приватному сектору, повідомив мер міста Ігор Терехов у телеграмі.

"Інформації про жертв і постраждалих на цей момент немає", – заявив він.

Касетні боєприпаси мають здатність детонувати через значний час після обстрілу. Прикметною ознакою є "парашут". Росіяни використовують ці боєприпаси проти українців у різних областях. Цього місяця вони стріляли ними по смт в Харківській області.

Учора ворог бив по центру Харкову ракетами. Було зруйновано одну адміністративну будівлю, але минулося без жертв.