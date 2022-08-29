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Росія обстріляла касетними боєприпасами Харків

Інформації про постраждалих немає. 

Росія обстріляла касетними боєприпасами Харків
Касетні боєприпаси (ілюстративне фото, не з Харкова)

Російська армія з 6 ранку розпочала обстріл касетними боєприпасами Київського району Харкова. 

Вогонь вівся по приватному сектору, повідомив мер міста Ігор Терехов у телеграмі. 

"Інформації про жертв і постраждалих на цей момент немає", – заявив він. 

Касетні боєприпаси мають здатність детонувати через значний час після обстрілу. Прикметною ознакою є "парашут". Росіяни використовують ці боєприпаси проти українців у різних областях. Цього місяця вони стріляли ними по смт в Харківській області. 

Учора ворог бив по центру Харкову ракетами. Було зруйновано одну адміністративну будівлю, але минулося без жертв. 

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