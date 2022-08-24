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Росія обстріляла касетними боєприпасами смт на Харківщині і відкрила вогонь з артилерії по м. Дергачі

Постраждали щонайменше двоє людей. 

Росія обстріляла касетними боєприпасами смт на Харківщині і відкрила вогонь з артилерії по м. Дергачі
Касетні боєприпаси (ілюстративні фото)

Росія обстріляла касетними боєприпасами смт Мала Данилівка Харківської області.

Постраждали двоє мирних мешканців, пошкоджено приватні будинки та інфраструктура. Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Телеграм

"Також просто зараз ворог обстрілює з артилерії м. Дергачі. Нагадую, що сьогодні протягом дня на території Харківської області триває комендантська година. Ризик обстрілів є дуже високим. По можливості перебувайте в укриттях", – написав він.

Касетні боєприпаси особливо небезпечні через детонацію після тривалого часу від обстрілу. Прикметною ознакою є "парашут". 

Сьогодні російська армія також завдала удару по інфраструктурі Миргорода, а в Черкаській області ворожу ракету збила протиповітряна оборона. 

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