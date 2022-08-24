Росія обстріляла касетними боєприпасами смт на Харківщині і відкрила вогонь з артилерії по м. Дергачі

Росія обстріляла касетними боєприпасами смт Мала Данилівка Харківської області.

Постраждали двоє мирних мешканців, пошкоджено приватні будинки та інфраструктура. Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Телеграм.

"Також просто зараз ворог обстрілює з артилерії м. Дергачі. Нагадую, що сьогодні протягом дня на території Харківської області триває комендантська година. Ризик обстрілів є дуже високим. По можливості перебувайте в укриттях", – написав він.

Касетні боєприпаси особливо небезпечні через детонацію після тривалого часу від обстрілу. Прикметною ознакою є "парашут".

Сьогодні російська армія також завдала удару по інфраструктурі Миргорода, а в Черкаській області ворожу ракету збила протиповітряна оборона.