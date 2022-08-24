В Авдіївці Донецької області у День Незалежності запустили в небо на повітряних жовтих і блакитних кульках великий прапор України.

Відео оприлюднила у Facebook Авдіївська міська військова адміністрація.

«Попри жорстокі обстріли, сьогодні зранку в Авдіївці у небо був запущений український прапор, прикріплений до повітряних кульок», - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, Авдіївка потерпає від постійних обстрілів. У місті немає води, світла, газу, зруйнована інфраструктура, але місто тримає оборону.

Нагадаємо, що на Авдіївському напрямку ворог здійснював обстріли із артилерії різних типів біля Марʼїнки, Пісків, Нетайлового, Красногорівки та Залізного. Завдав авіаудару неподалік Невельського. Вів наступальні бої у напрямку населених пунктів Піски і Невельське. Успіху не мав.