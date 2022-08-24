Хотіли вкрасти з держбюджету понад 240 млн грн під час війни: СБУ затримала податківців із Дніпропетровщини
Хотіли вкрасти з держбюджету понад 240 млн грн під час війни: СБУ затримала податківців із Дніпропетровщини
В Україні відбувся другий саміт Кримської платформи: участь взяли близько 60 учасників
В Україні відбувся другий саміт Кримської платформи: участь взяли близько 60 учасників
На Одещині ворожа ракета Х-59 влучила в інфраструктурний об'єкт (оновлено)
На Одещині ворожа ракета Х-59 влучила в інфраструктурний об'єкт (оновлено)
Перехоплення ГУР: російські командири та солдати відмовляються йти в наступ
Перехоплення ГУР: російські командири та солдати відмовляються йти в наступ
У Донецьку обстріляно будівлю "адміністрації" терористів "ДНР"
У Донецьку обстріляно будівлю "адміністрації" терористів "ДНР"
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
В ОК “Південь” підтвердили суттєве пошкодження Антонівського та Каховського мостів
В ОК “Південь” підтвердили суттєве пошкодження Антонівського та Каховського мостів
ГоловнаСуспільствоВійна

Перехоплення ГУР: ЗСУ знищили управління 56 бригади ворога на Херсонщині

Командний пункт був повністю знищений ракетою.

Перехоплення ГУР: ЗСУ знищили управління 56 бригади ворога на Херсонщині
Фото: ГУР МО

У перехопленій воєнною розвідкою розмові окупант розповідає про знищення командного пункту ворога на Херсонщині.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному Telegram-каналі.

Двоє російських окупантів обговорюють тему Антонівського мосту в Херсонській області України та його стан після завдання ударів з боку ЗСУ.

Один з окупантів озвучує інформацію про втрати з їхнього боку після обстрілів, він повідомляє, що українською ракетою було знищене управління 56 бригади.

"Там ракета прилетела. Всех замполитов, зам по тылу, всех кто сидел в управлении. Командный пункт был, их полностью всех раз*ебали".

Його співрозмовник жаліється на проблеми з грошовим забезпеченням в російській армії, адже прийшов туди виключно через гроші.

"Натерпелся и без толку. Понимаешь?"

Раніше повідомлялось, що російські командири та солдати відмовляються йти в наступ. "Быть мясом ... я не хочу", - каже окупант співрозмовнику.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також