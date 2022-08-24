Перехоплення ГУР: ЗСУ знищили управління 56 бригади ворога на Херсонщині

У перехопленій воєнною розвідкою розмові окупант розповідає про знищення командного пункту ворога на Херсонщині.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному Telegram-каналі.

Двоє російських окупантів обговорюють тему Антонівського мосту в Херсонській області України та його стан після завдання ударів з боку ЗСУ.

Один з окупантів озвучує інформацію про втрати з їхнього боку після обстрілів, він повідомляє, що українською ракетою було знищене управління 56 бригади.

"Там ракета прилетела. Всех замполитов, зам по тылу, всех кто сидел в управлении. Командный пункт был, их полностью всех раз*ебали".

Його співрозмовник жаліється на проблеми з грошовим забезпеченням в російській армії, адже прийшов туди виключно через гроші.

"Натерпелся и без толку. Понимаешь?"

Раніше повідомлялось, що російські командири та солдати відмовляються йти в наступ. "Быть мясом ... я не хочу", - каже окупант співрозмовнику.