Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний записав звернення до українців з нагоди Дня Незалежності та подякував захисникам, які мужньо боронять територіальну цілісність нашої країни.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Залужний зауважив, що ті, хто воюють за Незалежність, знають її смак.

"Це смак землі, що вʼїдається в шкіру. Смак крові і смерті, якою пронизане повітря. Солоний смак сліз. Незалежність – це відповідальність, що лежить на твоїх плечах. Ти ведеш у бій і знаєш, що з нього повернуться не всі. І живі, і полеглі залишаються з тобою назавжди. На совісті. І в памʼяті", – сказав він.

Головнокомандувач також підкреслив, що Незалежність має голос – це голос предків і голос дітей.

"Вони гинули в боях, в ГУЛАГах, пухли від голоду і кістьми вимощували дороги імперій. Це крик матерів, які ховають своїх дітей. Голос тих, хто в мирних містах і селах просить про допомогу під уламками своїх зруйнованих осель. Голос наших дітей, які не обирали час і місце народження, але яким довелося жити в часи великої війни. Незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, готові за неї боротися", – зазначив Залужний.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський привітав українців із 31-м Днем Незалежності. Він заявив, що 24 лютого о 4 ранку відродилась нація, яка не плакала, не кричала, не втекла, не здалась і не забула.