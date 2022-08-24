У Запорізькій області вибухнуло авто "призначеного" окупантами "голови" селища

Він помер у лікарні.

У селищі Михайлівка Запорізької області вибухнуло авто ставленика окупантів Івана Сушка. Він загинув.

Про це заявив один з колаборантів Володимир Рогов.

За його словами, під машиною Сушка була вибухівка. Унаслідок вибуху він отримав поранення, його госпіталізували до лікарні, де він і помер.

Сушко у 2015 році був кандидатом у депутати Михайлівської сільради від "Опозиційного блоку". Потім працював ведучим свят.

Законного голову селища окупанти викрали у квітні. Вони примусили його скласти з себе повноваження і "призначили" головою селища Сушка.