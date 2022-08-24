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У Запорізькій області вибухнуло авто "призначеного" окупантами "голови" селища

Він помер у лікарні. 

У Запорізькій області вибухнуло авто "призначеного" окупантами "голови" селища
Сушко
Фото: Братчук у Телеграм

У селищі Михайлівка Запорізької області вибухнуло авто ставленика окупантів Івана Сушка. Він загинув. 

Про це заявив один з колаборантів Володимир Рогов. 

За його словами, під машиною Сушка була вибухівка. Унаслідок вибуху він отримав поранення, його госпіталізували до лікарні, де він і помер. 

Сушко у 2015 році був кандидатом у депутати Михайлівської сільради від "Опозиційного блоку". Потім працював ведучим свят. 

Законного голову селища окупанти викрали у квітні. Вони примусили його скласти з себе повноваження і "призначили" головою селища Сушка. 

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