У Запорізькій області вибухнуло авто "призначеного" окупантами "голови" селища

У селищі Михайлівка Запорізької області вибухнуло авто ставленика окупантів Івана Сушка. Він загинув.
Про це заявив один з колаборантів Володимир Рогов.
За його словами, під машиною Сушка була вибухівка. Унаслідок вибуху він отримав поранення, його госпіталізували до лікарні, де він і помер.
Сушко у 2015 році був кандидатом у депутати Михайлівської сільради від "Опозиційного блоку". Потім працював ведучим свят.
Законного голову селища окупанти викрали у квітні. Вони примусили його скласти з себе повноваження і "призначили" головою селища Сушка.