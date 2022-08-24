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ЗСУ ліквідували російський склад з боєприпасами в окупованому місті Токмак

“Це, щоб москалям життя малиною не здавалося".

ЗСУ ліквідували російський склад з боєприпасами в окупованому місті Токмак
Фото: скріншот

У ніч на 24 серпня Збройні сили України знищили склад окупантів з боєприпасами в окупованому місті Токмак у Запорізькій області.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

“Це, щоб москалям життя малиною не здавалося. Палає склад БК рашистів в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області”, – зазначив він.

Нагадаємо, на півдні Збройні сили України завдали три гелікоптерні удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки ворога. Також вже традиційно знищено склад боєприпасів – цього разу в Нововоскресенському

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