“Це, щоб москалям життя малиною не здавалося".

У ніч на 24 серпня Збройні сили України знищили склад окупантів з боєприпасами в окупованому місті Токмак у Запорізькій області.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

“Це, щоб москалям життя малиною не здавалося. Палає склад БК рашистів в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області”, – зазначив він.

Нагадаємо, на півдні Збройні сили України завдали три гелікоптерні удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки ворога. Також вже традиційно знищено склад боєприпасів – цього разу в Нововоскресенському.