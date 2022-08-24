Після захоплення ЗАЕС Росія використовує ядерний об'єкт як плацдарм для ведення війни, – США в ООН

Чому – може відповісти тільки президент Путін та члени російської делегації.

Російська Федерація, захопивши контроль над Запорізькою АЕС, використовує ядерний об'єкт як плацдарм для ведення війни.

Про це заступник постпреда США при ООН Річард Міллс заявив на засіданні Ради Безпеки ООН, пише Укрінформ.

Він поставив риторичне запитанняя: “чому Росія використовує ЗАЕС для воєнних дій?”.

“На ці питання може відповісти тільки президент (РФ, - ред.) Путін та члени російської делегації, які сидять тут сьогодні. Тільки вони здатні пояснити, чому Росія вважає, що може силою перекроювати міжнародні кордони в порушення Статуту ООН. Тільки вони можуть відповісти за ті звірства, які вони вчинили проти українського народу”, – сказав Міллс.

Він нагадав про бомбардування росією шкіл і лікарень, убивства працівників гуманітарної сфери та журналістів “шляхом екзекуції”, насильницькі депортації українського цивільного населення і так звані “фільтраційні” операції.

“Тільки вони можуть пояснити, чому їхні війська бездумно атакували й захопили контроль над станцією, поставивши нас на межу ядерної катастрофи”, – додав постпред США.

Міллс нагадав про твіт російського посла у Відні, який написав: “ніякої пощади українському народові”.

За словами постпреда, Росія повинна негайно виконати рекомендацію Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша і створити демілітаризовану зону в прилеглій до станції зоні. Це, зокрема, дасть змогу групі експертів МАГАТЕ відвідати на об'єкт, провести інспекцію й оцінити стан безпеки.

Американець підкреслив, що Росія має погодитися на відвідування об’єкта місією МАГАТЕ “таким чином, щоб поважати суверенітет України”, тобто з Києва.

Міллс закликав Росію напередодні Дня Незалежності України “не бомбити школи, лікарні, дитсадки чи будинки престарілих”.

“Ми продовжуватимемо домагатися притягнення до відповідальності за будь-які порушення міжнародного права”, – додав він.

Нагадаємо, МАГАТЕ через декілька днів може відправити місію на Запорізьку АЕС, якщо переговори з Україною та Росією будуть успішними.

22 серпня через ворожий обстріл території Запорізької ТЕЦ загинуло двоє осіб, один із них - працівник ЗАЕС.

Днями відбулася розмова президентів Франції та Росії. Путін дав згоду розгорнути місію МАГАТЕ на станції.