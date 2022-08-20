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МЗС Австрії викликало російського посла Ульянова через твіт про геноцид українців

“Ми обурені нелюдськими заявами постпреда Росії".

МЗС Австрії викликало російського посла Ульянова через твіт про геноцид українців

Міністерство закордонних справ Австрії викликало російського посла Михайла Ульянова через твіт, який кликає до геноциду українців.

“Ми обурені нелюдськими заявами постпреда Росії та його спробами прив’язати те, що прив’язати неможливо”, – йдеться у Твіттері МЗС.

“Ми за свободу слова. Але ми також маємо право зайняти тверду позицію проти таких підбурювальних заяв. Тому постпреда Росії Михайла Ульянова викликали в МЗС на неділю”, – додали дипломати.

Нагадаємо, постійний представник РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов написав пост в Twitter із закликом не щадити українське населення.

Свій твіт він опублікував у відповідь на пост подяки президента України Володимира Зеленського за новий пакет військової допомоги, який США виділили для України. Пізніше Ульянов видалив свій пост. Ульянов потім написав ще один пост з "вибаченнями".

Міністерство закордонних справ України закликає Австрію оголосити Ульянова персоною нон грата.

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