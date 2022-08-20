Окупанти продовжили “вихідні” для українського персоналу ЗАЕС, – ГУР

Представники окупаційного керівництва Запорізькою атомною станцією продовжили “короткотривалі вихідні” для українського персоналу.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

На відміну від попереднього розпорядження, тепер це стосується також оперативних чергових. При цьому, тривалість “вихідних” не уточнюється.

Натомість на станцію повернули частину представників “Росатому”.

Також на ЗАЕС залишається контингент окупаційних військ та велика кількість зброї та боєприпасів.

“Ці заходи можуть свідчити про намір окупантів відключити станцію від українських електромереж та живлення – так зване “виведення в нуль”. В такому разі станція на певний період часу залишиться без електроживлення. Аварійне електропостачання здійснюватиметься за рахунок дизельних підстанцій”, – зазначили у ГУР.

Це створює потенційну небезпеку, оскільки збільшується імовірність виникнення критичних ситуацій, що “схоже, і є головною метою умисних дій російських окупантів на українському ядерному об'єкті”.

Нагадаємо, 19 серпня президент Зеленський заявив, що українські дипломати, представники ООН і МАГАТЕ опрацьовують конкретні деталі місії, яка має бути відправлена на Запорізьку атомну станцію.

Згідно з даними української розвідки, окупанти готували на 19 серпня провокацію на ЗАЕС. Представники Росатому, які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію об'єкта.

Начальник військ радіаційного, хімічного і біозахисту ЗС Росії генерал-лейтенант Ігор Кирилов заявив, що "може бути розглянуто питання про виведення до холодного резерву 5 і 6 енергоблоків, що призведе до зупинки ЗАЕС".