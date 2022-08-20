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Від нічних обстрілів Миколаєва пошкоджено житлові будинки, - Сєнкевич

На щастя, обійшлось без жертв.

Від нічних обстрілів Миколаєва пошкоджено житлові будинки, - Сєнкевич
Олександр Сєнкевич
Фото: Скріншот відео

Внаслідок нинішнього нічного ракетного обстрілу Миколаєва було пошкоджено 6 житлових будинків, вибито загалом 60 вікон.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Жертв, на щастя, немає. "За даними військової адміністрації, російські терористи завдали удару по місту ракетами типу С-300. Станом на сьогодні, російські окупанти нанесли руйнувань Миколаєву на понад 813 млн грн.", - зазначив міський голова у своєму Telegram.

Він додав, що в місті загалом пошкоджено близько 250 пошкоджених комунальних об’єктів, серед яких дитсадки, школи, лікарні, заклади культури та спорту.  "Наші фахівці опрацювали близько 1500 звернень від жителів міста щодо пошкоджень житлових будинків. Сьогодні працюємо над тим, щоб якомога швидше відновити людям житло і підготувати його до зими", - підкреслив Сєнкевич.

Нагадаємо, нині Росія обстріляла Миколаїв ракетами С-300. 

Раніше в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляли, що РФ почала обстрілювати більше областей переналаштованими ЗРК С-300. Обстріли населених пунктів такими ЗРК наносять більше шкоди, бо ракета має величезну кількість вражаючих елементів.

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