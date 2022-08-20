Українська авіація на півдні атакувала опорний пункт росіян

Знищили десяток окупантів і дві одиниці броньованої техніки.

Українська авіація нині атакувала опорний пункт російських загарбників на півдні держави.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Нашою авіацією на світанку атаковано опорний пункт ворога поблизу Іванівки, а ракетно-артилерійські підрозділи, виконуючи вогневі завдання зменшили вороже військо на 10 рашистів та 2 одиниці броньованої техніки", - розповіли військові.

Остаточні втрати рашистів іще встановлюють.

В ОК "Південь" закликали українців дослухатися до застережень Сил оборони, оскільки зберігається загроза ракетних ударів та артилерійських обстрілів з боку РФ.

Так, кораблі РФ продовжують маневри вздовж кримського узбережжя. За даними командування, на бойовому чергуванні перебувають два надводні ракетоносії, споряджені 16 "Калібрами", та один великий десантний корабель.

Нагадаємо, Росія втратила на війні в Україні орієнтовно 44900 своїх солдатів.

Нині бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади оприлюднили відео знищення ворожого автомобіля разом із окупантами.