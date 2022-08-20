На Донеччині через обстріли окупантів знову зупинили Карлівську фільтрувальну станцію

У зв'язку з аварійною ситуацією спричиненою бойовими діями було пошкодження ЛЕП.

На Донеччині через бойові дії знову зупинена Карлівська фільтрувальна станція, яку тільки 18 серпня відремонтували. Кілька міст знову без водопостачання.

Про це у Телеграмі повідомив Мирноградський міський голова Олександр Брикалов.

«Увага! У зв'язку з аварійною ситуацією спричиненою бойовими діями було пошкодження ЛЕП, внаслідок чого з 10:30 20.08.2022 р. було зупинено Карлівську фільтрувальну станцію та припинено водопостачання споживачів», - написав мер.

Карлівська фільтрувальна станція забезпечує водопостачання Білозерського, Білицького районів, Гірника, Добропілля, Мирнограда, Новогродівки, Покровська, Селидового та Українська.

Як повідомлялося, 18 серпня енергетики відновили електропостачання і підключили у роботу Карлівську фільтрувальну станцію. До цього вдень 13 серпня внаслідок бойових дій ворогом станцію було знеструмлено.

Нагадаємо, що протягом 19 серпня в Донецькій області поліцейські задокументували 17 російських обстрілів. Окупанти вбили і поранили мирних жителів, зруйновані житлові будинки, дитячий майданчик і комунальне підприємство.