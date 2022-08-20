На окупованій Луганщині вороги мобілізовують навіть інвалідів, чоловіків майже не залишилося, - Гайдай

Забрали на фронт навіть робітників із РФ, яких привезли в область на допомогу з ремонтом.

На тимчасово окупованих територіях Луганщини майже не залишилося чоловіків.

Про це розповів керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, мобілізовують навіть працівників об'єктів критичної інфраструктури.

"Вже забирають всіх, кого могли забрати, кого не могли забрати. Вже скасували всі комісії медичні. Не дивляться навіть, хвора людина, здорова, хронічно хвора - все одно їх всіх загрібають", - зазначив Гайдай.

Він розповів про скандал із мобілізацією росіян, яких привезли на Луганщину для допомоги з ремонтом.

"Робітників, яких привозили допомагати щось там ремонтувати, там само забрали і намагались відправити на фронт. Був величезний скандал. Розібрались і їх все ж таки відпустили. Але на наступний день половина із них не прийшла на роботу, тому що не хочуть вони, щоб їх все ж таки відправили на фронт воювати", - повідомив очільник області.

Нагадаємо, жителі тимчасово окупованого Маріуполя отримують СМС з агітацією вступати до лав збройних сил РФ.

Натомість у Херсонську область рашисти почали завозити чиновників із Росії через брак кадрів для "керівних посад".