Ігор Козловський: «Єдиний спосіб подолати травму, в тому числі травму війни - зробити з неї досвід»
Ігор Козловський: «Єдиний спосіб подолати травму, в тому числі травму війни - зробити з неї досвід»
Росія готувала зразу два прокремлівські уряди в Україні: з Януковичем і Царьовим, – Washington Post
Росія готувала зразу два прокремлівські уряди в Україні: з Януковичем і Царьовим, – Washington Post
Культура проти бетону: про що свідчить ситуація довкола Довженко-Центру
Культура проти бетону: про що свідчить ситуація довкола Довженко-Центру
Пенсіонера, який із рушниці збив російський літак, нагородили медаллю
Пенсіонера, який із рушниці збив російський літак, нагородили медаллю
На військовому аеродромі Бельбек у Криму лунають вибухи
На військовому аеродромі Бельбек у Криму лунають вибухи
Артилерія напередодні ленд-лізу
Артилерія напередодні ленд-лізу
Бійці підрозділу РЕБ збили ворожий "Орлан-10", на який окупанти причепили дзеркальну фотокамеру
Бійці підрозділу РЕБ збили ворожий "Орлан-10", на який окупанти причепили дзеркальну фотокамеру
Орки попросили не називати росіян орками: "Ми воїни, а не якийсь непотріб"
Орки попросили не називати росіян орками: "Ми воїни, а не якийсь непотріб"
ГоловнаСуспільствоВійна

Олексій Резніков подякував США за новий пакет військової допомоги

Він містить Javelin, дрони ScanEagle, боєприпаси для HIMARS тощо.

Олексій Резніков подякував США за новий пакет військової допомоги
Фото: надано пресслужбою МОУ

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував Сполученим Штатам за надання Україні військової допомоги на 775 млн доларів.

Про це голова українського оборонного відомства написав у Twitter.

"Вдячні президенту США Джо Байдену та держсекретарю Ентоні Блінкену", – йдеться у повідомленні.

Міністр оборони нагадав, що новий пакет включає:

  • боєприпаси для HIMARS;
  • 16 105мм гаубиць+боєприпаси;
  • 15 безпілотників ScanEagle;
  • 40 машин MaxxPro;
  • Високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);
  • 50 HMMWVs;
  • 1 500 протитанкових керованих ракет;
  • 1 000 Javelins;
  • інше обладнання.

 

Нагадаємо, у Міністерстві оборони США розповіли, яке озброєння містить новий пакет військової допомоги від США на 775 млн доларів.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також