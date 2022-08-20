Олексій Резніков подякував США за новий пакет військової допомоги

Він містить Javelin, дрони ScanEagle, боєприпаси для HIMARS тощо.

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Міністр оборони України Олексій Резніков подякував Сполученим Штатам за надання Україні військової допомоги на 775 млн доларів.

Про це голова українського оборонного відомства написав у Twitter.

"Вдячні президенту США Джо Байдену та держсекретарю Ентоні Блінкену", – йдеться у повідомленні.

Міністр оборони нагадав, що новий пакет включає:

боєприпаси для HIMARS;

16 105мм гаубиць+боєприпаси;

15 безпілотників ScanEagle;

40 машин MaxxPro;

Високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);

50 HMMWVs;

1 500 протитанкових керованих ракет;

1 000 Javelins;

інше обладнання.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони США розповіли, яке озброєння містить новий пакет військової допомоги від США на 775 млн доларів.