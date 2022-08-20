Олексій Резніков подякував США за новий пакет військової допомоги

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував Сполученим Штатам за надання Україні військової допомоги на 775 млн доларів.
Про це голова українського оборонного відомства написав у Twitter.
"Вдячні президенту США Джо Байдену та держсекретарю Ентоні Блінкену", – йдеться у повідомленні.
Міністр оборони нагадав, що новий пакет включає:
- боєприпаси для HIMARS;
- 16 105мм гаубиць+боєприпаси;
- 15 безпілотників ScanEagle;
- 40 машин MaxxPro;
- Високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);
- 50 HMMWVs;
- 1 500 протитанкових керованих ракет;
- 1 000 Javelins;
- інше обладнання.
Нагадаємо, у Міністерстві оборони США розповіли, яке озброєння містить новий пакет військової допомоги від США на 775 млн доларів.