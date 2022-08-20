Привласнив оборонні кошти: меру Костянтинівки повідомили про підозру

Кошти були привласнені на початку квітня.

Правоохоронці Донецької області розслідують справу щодо привласнення бюджетних коштів, виділених на оборону міста Костянтинівка.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, на початку квітня 2022 року мер Олег Азаров замість виконання завдань територіальної оборони міста, заволодів оборонними коштами.

Відомо, що мер разом з керівником місцевого комунального підприємства, не здійснивши жодних будівельних робіт із облаштування захисних об’єктів міста, заволоділи коштами міськради у сумі понад 363 тисяч грн. Підозрювані розпорядились ними на власний розсуд.

Як зазначається, міському голові Костянтинівки та керівнику місцевого комунального підприємства повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном та службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Нагадаємо, що двом громадянкам України повідомлено про підозру в колабораційній діяльності на Донеччині.