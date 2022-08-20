Ігор Козловський: «Єдиний спосіб подолати травму, в тому числі травму війни - зробити з неї досвід»
Ігор Козловський: «Єдиний спосіб подолати травму, в тому числі травму війни - зробити з неї досвід»
Росія готувала зразу два прокремлівські уряди в Україні: з Януковичем і Царьовим, – Washington Post
Росія готувала зразу два прокремлівські уряди в Україні: з Януковичем і Царьовим, – Washington Post
Культура проти бетону: про що свідчить ситуація довкола Довженко-Центру
Культура проти бетону: про що свідчить ситуація довкола Довженко-Центру
Пенсіонера, який із рушниці збив російський літак, нагородили медаллю
Пенсіонера, який із рушниці збив російський літак, нагородили медаллю
На військовому аеродромі Бельбек у Криму лунають вибухи
На військовому аеродромі Бельбек у Криму лунають вибухи
Артилерія напередодні ленд-лізу
Артилерія напередодні ленд-лізу
Бійці підрозділу РЕБ збили ворожий "Орлан-10", на який окупанти причепили дзеркальну фотокамеру
Бійці підрозділу РЕБ збили ворожий "Орлан-10", на який окупанти причепили дзеркальну фотокамеру
Орки попросили не називати росіян орками: "Ми воїни, а не якийсь непотріб"
Орки попросили не називати росіян орками: "Ми воїни, а не якийсь непотріб"
ГоловнаСуспільствоВійна

Привласнив оборонні кошти: меру Костянтинівки повідомили про підозру

Кошти були привласнені на початку квітня.

Привласнив оборонні кошти: меру Костянтинівки повідомили про підозру

Правоохоронці Донецької області розслідують справу щодо привласнення бюджетних коштів, виділених на оборону міста Костянтинівка.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, на початку квітня 2022 року мер Олег Азаров замість виконання завдань територіальної оборони міста, заволодів оборонними коштами.

Відомо, що мер разом з керівником місцевого комунального підприємства, не здійснивши жодних будівельних робіт із облаштування захисних об’єктів міста, заволоділи коштами міськради у сумі понад 363 тисяч грн. Підозрювані розпорядились ними на власний розсуд. 

Як зазначається, міському голові Костянтинівки та керівнику місцевого комунального підприємства повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном та службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Нагадаємо, що двом громадянкам України повідомлено про підозру в колабораційній діяльності на Донеччині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також