Двом громадянкам України повідомлено про підозру у колабораційній діяльності на Донеччині, - Офіс Генпрокурора

Обидві закликали місцевих мешканців до співпраці з окупаційним режимом.

За процесуального керівництва органів прокуратури Донеччини двом громадянкам України повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у Telegram.

"За даними слідства, мешканка смт. Нікольське Маріупольського району і мешканка м. Лиман Краматорського району перейшли на бік окупантів і почали добровільно співпрацювати з російськими загарбниками, які тимчасово окупували місто", - йдеться у повідомленні.

Одна з них надала згоду обійняти посаду так званої начальниці незаконного органу виконавчої влади - "пенсійного фонду с. Володарське" псевдореспубліки "ДНР", а інша - псевдокерівника "Громадської приймальні голови громадського руху "Донецька республіка" місцевого відділення Центрального району м. Красний Лиман".

Повідомляється, що обидві закликали місцевих мешканців до співпраці з окупаційним режимом. А "посадовиця пенсійного фонду", перебуваючи у захопленому загарбниками приміщені адміністративної будівлі Нікольської районної адміністрації, публічно розповідала журналістам про роботу псевдооргану і забезпечення мешканців пенсіями, вводячи таким чином в оману місцеве населення про нібито легітимність дій незаконної влади.

Нагадаємо, за словами Ірини Верещук, уряд готує зміни до законодавства про колабораційну діяльність. Каратиметься добровільне провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади.