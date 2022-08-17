У Мелітополі біля "лігва окупантів" пролунав вибух, – мер

У цьому місці розташована комендатура ворога.

В окупованому Мелітополі 17 серпня пролунав вибух в центральній частині міста.

Тут розташована одна з комендатур окупантів, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.

"Земля горітиме під окупантами – цю непохитну істину щодня доводять наші воїни із ЗСУ на півдні України. Сильний вибух пролунав біля лігва ворога в центрі Мелітополя. Тут, нагадаю, розміщена одна з комендатур окупантів. Чекаємо на подробиці щодо втрат серед рашистів", – заявив він.

Вибухи в Мелітополі останнім часом відбуваються доволі часто. 10 серпня вночі загорілась захоплена росіянами будівля МВС, 15 серпня партизани пошкодили міст, яким ворог доправляв ешелони з Криму.