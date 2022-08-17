У Криму заявили про нові вибухи: біля авіабази у Гвардійському
У Криму заявили про нові вибухи: біля авіабази у Гвардійському
"Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
"Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
Росія збільшила діяльність авіації на аеродромі "Бельбек" поблизу Севастополя
Росія збільшила діяльність авіації на аеродромі "Бельбек" поблизу Севастополя
ООН може підтримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС, але Росія висунула вимоги не їхати через Київ
ООН може підтримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС, але Росія висунула вимоги не їхати через Київ
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
Путін планував захопити більшість території України, окрім невеликої західної частини, – Washington Post
Путін планував захопити більшість території України, окрім невеликої західної частини, – Washington Post
У Джанкойському районі Криму пролунали вибухи (оновлено)
У Джанкойському районі Криму пролунали вибухи (оновлено)
У Донецькій області загинула російська пропагандистка
У Донецькій області загинула російська пропагандистка
Росія завдала ракетного удару по Житомирщині (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Житомирщині (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія за добу втратила 200 окупантів, шість танків і чотири артилерійські системи

Поменшало у ворога і ББМ, БпЛА, авто і спеціальної техніки. 

Росія за добу втратила 200 окупантів, шість танків і чотири артилерійські системи
Ілюстративне фото втрат
Фото: Скріншот з відео

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 17 серпня орієнтовно склали 44 100 осіб. За минулу добу ліквідовано близько 200 окупантів.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у фейсбуці.

Інші втрати: 

  • танків – 1886 (+6), 
  • бойових броньованих машин – 4162 (+10), 
  • артилерійських систем – 993 (+4), 
  • РСЗВ – 263 (+0), 
  • засобів ППО – 136 (+0),
  • літаків – 233 (+0), 
  • гелікоптерів – 196 (+0), 
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня –  792 (+2),
  • крилатих ракет – 190 (+0),
  • кораблів/катерів – 15 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3054 (+5),
  • спеціальної техніки – 93 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, згідно з даними Генштабу, ворог вів наступальні та штурмові дії неподалік Залізного, Шумів та Зайцевого, успіху не мав, відійшов. У районі Соледара та Бахмутського бойові дії тривають.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також