Росія за добу втратила 200 окупантів, шість танків і чотири артилерійські системи

Поменшало у ворога і ББМ, БпЛА, авто і спеціальної техніки.

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 17 серпня орієнтовно склали 44 100 осіб. За минулу добу ліквідовано близько 200 окупантів.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у фейсбуці.

Інші втрати:

танків – 1886 (+6),

бойових броньованих машин – 4162 (+10),

артилерійських систем – 993 (+4),

РСЗВ – 263 (+0),

засобів ППО – 136 (+0),

літаків – 233 (+0),

гелікоптерів – 196 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 792 (+2),

крилатих ракет – 190 (+0),

кораблів/катерів – 15 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 3054 (+5),

спеціальної техніки – 93 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, згідно з даними Генштабу, ворог вів наступальні та штурмові дії неподалік Залізного, Шумів та Зайцевого, успіху не мав, відійшов. У районі Соледара та Бахмутського бойові дії тривають.