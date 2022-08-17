Росія за добу втратила 200 окупантів, шість танків і чотири артилерійські системи

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 17 серпня орієнтовно склали 44 100 осіб. За минулу добу ліквідовано близько 200 окупантів.
Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у фейсбуці.
Інші втрати:
- танків – 1886 (+6),
- бойових броньованих машин – 4162 (+10),
- артилерійських систем – 993 (+4),
- РСЗВ – 263 (+0),
- засобів ППО – 136 (+0),
- літаків – 233 (+0),
- гелікоптерів – 196 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 792 (+2),
- крилатих ракет – 190 (+0),
- кораблів/катерів – 15 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3054 (+5),
- спеціальної техніки – 93 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
Нагадаємо, згідно з даними Генштабу, ворог вів наступальні та штурмові дії неподалік Залізного, Шумів та Зайцевого, успіху не мав, відійшов. У районі Соледара та Бахмутського бойові дії тривають.