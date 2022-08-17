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Унаслідок російської атаки на Одещину зруйновано базу відпочинку і приватні будівлі

Поранено трьох людей. 

Унаслідок російської атаки на Одещину зруйновано базу відпочинку і приватні будівлі
Ілюстративне фото

Унаслідок нічної ракетної атаки російських військ на Одеську область зруйновано базу відпочинку та декілька приватних будівель.

Про це речник ОВА Сергій Братчук повідомив у телеграмі. 

"Поранено троє людей. Їм надано необхідну медичну допомогу. Рятувальники відразу приступили до гасіння пожежі, рятувальна операція продовжується", – заявив він.

Братчук закликав українців дотримуватися правил повітряної тривоги. 

У оперативному командуванні "Південь" додали, що влучили дві ракети. Інформацію про це поширив Телеграм Одеської міської ради.

Інформацію про те, що Росія вкотре вдарила по Одеській області ракетами, зʼявилася близько 5 ранку. 

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