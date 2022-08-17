Унаслідок російської атаки на Одещину зруйновано базу відпочинку і приватні будівлі

Унаслідок нічної ракетної атаки російських військ на Одеську область зруйновано базу відпочинку та декілька приватних будівель.

Про це речник ОВА Сергій Братчук повідомив у телеграмі.

"Поранено троє людей. Їм надано необхідну медичну допомогу. Рятувальники відразу приступили до гасіння пожежі, рятувальна операція продовжується", – заявив він.

Братчук закликав українців дотримуватися правил повітряної тривоги.

У оперативному командуванні "Південь" додали, що влучили дві ракети. Інформацію про це поширив Телеграм Одеської міської ради.

Інформацію про те, що Росія вкотре вдарила по Одеській області ракетами, зʼявилася близько 5 ранку.