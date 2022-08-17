Немає жодних ознак того, що ЗСУ використовували зброю від США під час ударів по Криму, – ISW

Атаки на російські позиції в Криму та навколо нього, ймовірно, є частиною узгодженого українського контрнаступу.

Атаки на російські позиції в Криму та навколо нього, ймовірно, є частиною узгодженого українського контрнаступу з метою відновлення контролю над західним берегом Дніпра.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

“Російські лінії постачання з Криму безпосередньо підтримують російські сили на материковій Україні, включно з тими, що перебувають на заході Херсонської області. Націлювання України на російські наземні лінії зв’язку, матеріально-технічне та допоміжне забезпечення в Криму узгоджується з українськими контрнаступальними зусиллями, які також були націлені на мости через річку Дніпро та російські елементи матеріально-технічної підтримки в окупованій Херсонській області”, – йдеться у звіті інституту.

Кінцевим результатом цієї кампанії швидше за все буде нездатність російських військ підтримувати механізовані сили на західному березі Дніпра та захищати їх від українських контратак за допомогою авіації та артилерії на східному березі.

В ISW додають, що український удар по матеріально-технічних об’єктах у Криму, який є суверенною територією України, не порушить зобов’язань нашої країни перед західними партнерами щодо використання зброї, що постачається із Заходу, на території України.

Також не буде порушена заявлена політика США щодо права України застосовувати силу для відновлення контролю над всіма її територіями, включно з тими, які захопила Росія в 2014 році.

“Немає жодних ознак того, що українські сили використовували зброю, надану США, під час останніх ударів по Криму, і малоймовірно, що вони застосовували її, оскільки цілі перебувають далеко за межами радіуса дії систем, наданих США”, – додають аналітики.

Нагадаємо, місцеві мешканці повідомили про кілька вибухів 16 червня близько 06:30 на військовій авіабазі у кримському селищі Гвардійське (Сімферопольський район). Авіабаза у розташована в 13 км від Сімферополя. Після початку окупації Росія розмістила там 37 змішаний авіаполк військово-повітряних сил і дві ескадрильї (12 Су-24М і 12 Су-25 СМ).

Також приблизно в цей час в Криму лунали й інші вибухи – біля с. Майське. Там, за словами окупантів, відбулася “детонація боєприпасів внаслідок "диверсії” на військовій базі. Також вибух відбувся на трансформаторній станції залізниці.

Окупанти проводять евакуацію пʼятикілометрової зони біля військової бази.

Перша "детонація" в Криму була на аеродромі Повітряно-космічних сил 9 серпня. Того дня Росія втратила 9 літаків.