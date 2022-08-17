В Україні укриттями забезпечені менше половини закладів освіти, – Монастирський

Сьогодні до початку нового навчального року готові, тобто забезпечені укриттями, 41% закладів освіти.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, поінформували у МВС.

“Ми закріпили за абсолютно кожним навчальним закладом в регіонах рятувальника – це конкретний працівник, який також відповідатиме за те, чи готовий заклад до нового навчального року. На сьогодні за нашими даними, укриттями забезпечено близько 41% закладів освіти усіх рівнів”,–- зазначив міністр.

Найгірше забезпечені укриттями заклади освіти Миколаївщини. Там захисні споруди обладнані лише в 16% закладів освіти. Найкраща ситуація у Львівській, де до початку офлайн навчання готові 83% закладів.

За його словами, міністерство надало відповідні рекомендації для закладів освіти і контролює їхнє виконання.

“Перевірка здійснювалася комісійно не лише працівниками ДСНС, а й інших сил безпеки ”, – поінформував Монастирський.

Уже перевірено 80% закладів освіти й невдовзі, можна буде точно сказати скільки шкіл зможуть почати навчання. Це – понад 21 тисяча освітніх об’єктів.

Нагадаємо, з 1 вересня українські школярі навчатимуться за очною, дистанційною та змішаними формами залежно від безпекової ситуації і можливостей фонду захисних споруд.

Наразі з 12,8 тисячі шкіл за очною формою планують розпочати навчання три тисячі, за дистанційною – майже 5,7 тис., а за змішаною – 4 тис.