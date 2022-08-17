В Україні укриттями забезпечені менше половини закладів освіти, – Монастирський

Сьогодні до початку нового навчального року готові, тобто забезпечені укриттями, 41% закладів освіти.
Про це сьогодні під час брифінгу повідомив Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, поінформували у МВС.
“Ми закріпили за абсолютно кожним навчальним закладом в регіонах рятувальника – це конкретний працівник, який також відповідатиме за те, чи готовий заклад до нового навчального року. На сьогодні за нашими даними, укриттями забезпечено близько 41% закладів освіти усіх рівнів”,–- зазначив міністр.
Найгірше забезпечені укриттями заклади освіти Миколаївщини. Там захисні споруди обладнані лише в 16% закладів освіти. Найкраща ситуація у Львівській, де до початку офлайн навчання готові 83% закладів.
За його словами, міністерство надало відповідні рекомендації для закладів освіти і контролює їхнє виконання.
“Перевірка здійснювалася комісійно не лише працівниками ДСНС, а й інших сил безпеки ”, – поінформував Монастирський.
Нагадаємо, з 1 вересня українські школярі навчатимуться за очною, дистанційною та змішаними формами залежно від безпекової ситуації і можливостей фонду захисних споруд.
Наразі з 12,8 тисячі шкіл за очною формою планують розпочати навчання три тисячі, за дистанційною – майже 5,7 тис., а за змішаною – 4 тис.