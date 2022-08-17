У Джанкойському районі Криму пролунали вибухи (оновлено)
У Джанкойському районі Криму пролунали вибухи (оновлено)
"Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
"Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
ООН може підтримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС, але Росія висунула вимоги не їхати через Київ
ООН може підтримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС, але Росія висунула вимоги не їхати через Київ
У Криму заявили про нові вибухи: біля авіабази у Гвардійському
У Криму заявили про нові вибухи: біля авіабази у Гвардійському
Парламент обрав нових членів ВРП. Чому це важливо?
Парламент обрав нових членів ВРП. Чому це важливо?
Росія збільшила діяльність авіації на аеродромі "Бельбек" поблизу Севастополя
Росія збільшила діяльність авіації на аеродромі "Бельбек" поблизу Севастополя
Путін планував захопити більшість території України, окрім невеликої західної частини, – Washington Post
Путін планував захопити більшість території України, окрім невеликої західної частини, – Washington Post
У Донецькій області загинула російська пропагандистка
У Донецькій області загинула російська пропагандистка
Росія завдала ракетного удару по Житомирщині (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Житомирщині (оновлено)
ГоловнаСуспільствоОсвіта

В Україні укриттями забезпечені менше половини закладів освіти, – Монастирський

Найгірша ситуація на Миколаївщині.

В Україні укриттями забезпечені менше половини закладів освіти, – Монастирський
Фото: МВС

Сьогодні до початку нового навчального року готові, тобто забезпечені укриттями, 41% закладів освіти.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, поінформували у МВС.

“Ми закріпили за абсолютно кожним навчальним закладом в регіонах рятувальника – це конкретний працівник, який також відповідатиме за те, чи готовий заклад до нового навчального року. На сьогодні за нашими даними, укриттями забезпечено близько 41% закладів освіти усіх рівнів”,–- зазначив міністр.

Найгірше забезпечені укриттями заклади освіти Миколаївщини. Там захисні споруди обладнані лише в 16% закладів освіти. Найкраща ситуація у Львівській, де до початку офлайн навчання готові 83% закладів.

За його словами, міністерство надало відповідні рекомендації для закладів освіти і контролює їхнє виконання. 

“Перевірка здійснювалася комісійно не лише працівниками ДСНС, а й інших сил безпеки ”, – поінформував Монастирський.

Уже перевірено 80% закладів освіти й невдовзі, можна буде точно сказати скільки шкіл зможуть почати навчання. Це – понад 21 тисяча освітніх об’єктів.

Нагадаємо, з 1 вересня українські школярі навчатимуться за очною, дистанційною та змішаними формами залежно від безпекової ситуації і можливостей фонду захисних споруд.

Наразі з 12,8 тисячі шкіл за очною формою планують розпочати навчання три тисячі, за дистанційною – майже 5,7 тис., а за змішаною – 4 тис.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також