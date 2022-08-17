Медицина в Маріуполі перебуває в глибокому колапсі, – Андрющенко

В основній лікарні тимчасово окупованого росіянами Маріуполя кожен п’ятий хворий лежить в коридорі.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
В основній лікарні Маріуполя на понеділок знаходились на стаціонарі 340 людей. З них розміщено в коридорі 67 пацієнтів (19,7%).
Андрющенко зазначив, що в лікарні швидкої допомоги ситуація ще гірша.
При цьому пацієнтів обслуговують всього 11 лікарів з Росії – тобто один лікар на 30 пацієнтів без урахування амбулаторного лікування.
“Ситуація з інсуліном настількі важка, що навіть ТГ-канали окупантів почали збирати пожертви на його закупівлю”, – повідомив Андрющенко.
Нагадаємо, з 15 серпня в Маріуполі видають допомогу лише соціально-незахищеним категоріям та безробітним на обліку в центрі зайнятості “днр”. Отримати хоч якусь їжу зможуть лише діти, вагітні жінки, одинокі матері, інваліди, пенсіонери.