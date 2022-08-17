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Медицина в Маріуполі перебуває в глибокому колапсі, – Андрющенко

У місті не вистачає ліжкомісць та лікарів. 

Медицина в Маріуполі перебуває в глибокому колапсі, – Андрющенко
Фото: Скріншот з відео

В основній лікарні тимчасово окупованого росіянами Маріуполя кожен п’ятий хворий лежить в коридорі. 

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

В основній лікарні Маріуполя на понеділок знаходились на стаціонарі 340 людей. З них розміщено в коридорі 67 пацієнтів (19,7%).

Андрющенко зазначив, що в лікарні швидкої допомоги ситуація ще гірша. 

При цьому пацієнтів обслуговують всього 11 лікарів з Росії – тобто один лікар на 30 пацієнтів без урахування амбулаторного лікування. 

“Ситуація з інсуліном настількі важка, що навіть ТГ-канали окупантів почали збирати пожертви на його закупівлю”, – повідомив Андрющенко.

Нагадаємо, з 15 серпня в Маріуполі видають допомогу лише соціально-незахищеним категоріям та безробітним на обліку в центрі зайнятості “днр”. Отримати хоч якусь їжу зможуть лише діти, вагітні жінки, одинокі матері, інваліди, пенсіонери.

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