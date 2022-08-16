Бійці одного з підрозділів 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищили нещодавно два російські безпілотники.
Про це повідомили на Facebook-сторінці бригади.
Військові збили дрон-камікадзе "Ланцет-3" та розвідувальний БпЛА "Елерон-3".
За словами бійців, для цього їм знадобилася тільки особиста стрілецька зброя.
"Тобто кілька пострілів наших Лицарів обійшлися Російській Федерації у кілька мільйонів рублів", - резюмували в бригаді.
Нагадаємо, раніше українські захисники збили російський дрон-камікадзе "Ланцет", який намагався атакувати радіолокаційну станцію в Миколаївській області.
Також тут окупанти проводили повітряну розвідку і позбавилися БпЛА "Елерон-3".