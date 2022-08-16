В ОП заявили, що Україна не розглядає питання введення миротворчих місій на ЗАЕС

Україна не розглядає питання введення миротворчих місій на Запорізьку АЕС.

Про це на брифінгу повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає кореспондент LB.ua.

«На сьогодні це питання (можливого введення миротворчої місії на ЗАЕС) не обговорюється. На сьогодні наша позиція є дуже чіткою. По-перше, ми прагнемо деокупувати усі наші території. А по-друге, контроль над стратегічними ядерними об’єктами, яким є Запорізька станція, має абсолютно та повністю бути за Україною. Це є наша територія та наша земля», — заявив він.

Єрмак наголосив на неприпустимості ядерного шантажу з боку агресора, на що має відреагувати весь цивілізований світ.

«Весь світ повинен знати. Якщо щось буде там відбуватися, як напередодні декілька місяців відбувалося на Чорнобильській станції, то це повністю буде на совісті агресора. Та совісті тих, хто не приймає відповідних кроків, щоб захистити не тільки Україну, а всю Європу та світ від ядерної катастрофи», — підкреслив він.

Нагадаємо, в ООН заявили, що не обговорюють ідею введення миротворців на територію Запорізької АЕС. Хоча до цього глава МЗСУ Дмитро Кулеба звернувся із листом до Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша із закликом відправити міжнародну місію під проводом МАГАТЕ та за участі військових експертів ООН для оцінки загроз ядерній безпеці та захищеності ЗАЕС.