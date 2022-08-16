Влада Львівщини розповіла, як розподілили 13 фур гуманітарної допомоги від польських партнерів

У Львівську область прибули 13 фур гуманітарної допомоги від польських партнерів.
Про це розповіли в обласній військовій адміністрації.
За словами заступника начальника Львівської ОВА Олександра Кулепіна, серед гумдопомоги - 1500 ліжок з матрацами й три тисячі комплектів постільної білизни до них.
"Їх передадуть у гуртожитки Львівської області, які зараз будують чи реконструюють, щоб переселити ВПО зі закладів освіти. Таку гуманітарну допомогу вже отримали гуртожитки Стебницького професійного ліцею, Червоноградського економічно-гірничого коледжу, Миколаївського професійного ліцею та інші. Ще 5 закладів очікують на доставку", - розповів Кулепін.
Раніше влада Львівщини підписала меморандум про співпрацю з готельним холдингом Польщі та Асоціацією готелів та курортів України.
Завдяки йому вдасться збільшити кількість гуманітарної допомоги від польських партнерів для тих постраждалих внаслідок російської агресії, які проживають у Львівській області.
Нагадаємо, минулого тижня Швейцарія відправила в Україну 100 тонн гуманітарної допомоги.
До цього вантаж для українців підготували в США.