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Влада Львівщини розповіла, як розподілили 13 фур гуманітарної допомоги від польських партнерів

Її передадуть у гуртожитки Львівської області, які наразі будують чи реконструюють, аби переселити ВПО із закладів освіти.

Влада Львівщини розповіла, як розподілили 13 фур гуманітарної допомоги від польських партнерів
Фото ілюстративне
Фото: Twitter президента Швейцарії Ігнаціо Кассіса

У Львівську область прибули 13 фур гуманітарної допомоги від польських партнерів.

Про це розповіли в обласній військовій адміністрації.

За словами заступника начальника Львівської ОВА Олександра Кулепіна, серед гумдопомоги - 1500 ліжок з матрацами й три тисячі комплектів постільної білизни до них. 

"Їх передадуть у гуртожитки Львівської області, які зараз будують чи реконструюють, щоб переселити ВПО зі закладів освіти. Таку гуманітарну допомогу вже отримали гуртожитки Стебницького професійного ліцею, Червоноградського економічно-гірничого коледжу, Миколаївського професійного ліцею та інші. Ще 5 закладів очікують на доставку", - розповів Кулепін.

Раніше влада Львівщини підписала меморандум про співпрацю з готельним холдингом Польщі та Асоціацією готелів та курортів України.

Завдяки йому вдасться збільшити кількість гуманітарної допомоги від польських партнерів для тих постраждалих внаслідок російської агресії, які проживають у Львівській області.

Нагадаємо, минулого тижня Швейцарія відправила в Україну 100 тонн гуманітарної допомоги.

До цього вантаж для українців підготували в США.

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