Все більше країн зацікавлені у наданні гарантій безпеки Україні, - Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що все більше країн зацікавлені у наданні гарантій безпеки Україні. За його словами, наразі є всі підстави для того, щоб найближчим часом з’явилися конкретні результати таких перемовин та перший документ щодо гарантій безпеки України.

Про це Єрмак розповів на брифінгу після зустрічі з колишнім Генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном та колишнім президентом Колумбії та лауреатом Нобелівської премії 2016 року Хуаном Мануелем Сантоса Кальдерона, передає кореспондент LB.ua.

"Ми отримали ще один потужний сигнал підтримки України, нашої територіальної цілісності та незалежності… Сьогодні ми говорили по багатьох питаннях та торкалися досвіду наших гостей щодо розбудови міжнародних інституцій та гарантій безпеки. Ми дуже раді, що наші гості поділяють нашу думку про те, що Україна має отримати чіткі юридичні гарантії", - заявив він.

Наразі триває робота над першим документом Групи з питань міжнародних безпекових гарантій для України, співголовами якої є керівник ОП Єрмак і колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Я сподіваюся, що з'явиться дуже потужний документ… Я сподіваюсь, що дуже скоро у нас будуть конкретні результати", - зазначив він.

Єрмак наголосив, що відповідна робота продовжується кожного дня.

"Країни додаються, які потенційно зацікавлені бути гарантами безпеки України. Йде щоденна робота. Що стосується групи з Расмуссеном та наших спеціалістів та експертів. Ми сподіваємося, що дуже скоро ми матимемо з цього приводу конкретні результати", - сказав він.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю LB.ua Єрмак розповів, що Україна чітко сформулювала бачення безпекової конструкції і проводить консультації з країнами, що потенційно можуть виступити гарантами безпеки.