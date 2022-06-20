Для напрацювання безпекових гарантій використовується найкращий досвід всіх країн, - Єрмак

Україна чітко сформулювала бачення безпекової конструкції і проводить консультації з країнами, що потенційно можуть виступити гарантами безпеки. Про це в інтерв’ю LB.ua розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак.

“Ми розуміємо, що в нас не так багато часу, треба діяти швидко. Саме тому була створена експертна група з Расмуссеном для того, щоб не тільки з нашого боку, а з експертного середовища надходили пропозиції, щоби був застосований найкращий досвід всіх країн.

Дуже важливо, щоб гарантії безпеки, надані Україні окремими членами НАТО, не вступали у протиріччя із обов’язками цих країн в Альянсі. Тому ми і запросили пана Расмуссена, який може чітко про це говорити”, - зазначив Єрмак.

За його словами, також визначений перелік експертів, яку увійдуть у цю групу.

“Думаю, що перелік залучених до групи експертів справить приємне враження. Всі імена відомі, багато представників тих країн, які ми хочемо бачити гарантами нашої безпеки в майбутньому. Я вважаю, що це дуже важливо. Україна після цієї війни має стати не тільки учасником нової конструкції (світової безпеки, – ред.), а й її співзасновником і головною дієвою особою”, - відзначив голова Офісу президента.

За його словами, багато країн з різних континентів заявили про своє бажання бути майбутніми гарантами для України.

“Є багато технічних питань, ми точно не хочемо, щоб це був аналог Будапештського меморандуму або якийсь інший документ, який нічого не вартує. Ми хочемо, щоб договір про гарантії ратифікували парламенти країн, які його підпишуть, це важливо. Щоб цей документ, дійсно, з одного боку був юридично обов’язковим, з іншого боку – пройшов всі процедури, які надають йому повної легітимності. В якомусь сенсі це буде достатньо експериментальний документ, тому не просто, але цей процес рухається. Я займаюсь цим кожного дня”, - заявив очільник Офісу президента.

За його словами, перші результати цього процесу можна буде побачити “дуже скоро”.

“Також можу сказати, що загальна безпекова конструкція може бути наступною. Це наше попереднє бачення. Різні держави мають різні внутрішні процедури та особливості. Тому це може бути великий рамковий договір щодо гарантій безпеки, який буде містити загальні принципи, параметри та інструментарій. Його мають підписати усі або більшість держав-гарантів. І цей договір має пройти усі внутрішні процедури, локальні легалізації, ратифікації парламентами тощо. Але на його основі потрібно буде укласти додаткові двосторонні гарантійні договори з кожною державою-гарантом. Вони міститимуть більше деталей та більше конкретики. І також мають бути повністю ратифіковані всередині держав-підписантів. Ми прагнемо використати найкращий досвід розвитку міжнародного права і наш досвід у взаємодії із партнерами до та після 24 лютого”, - розповів Єрмак.

Нагадаємо, в кінці травня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак оголосив про створення міжнародної консультативної групи, яка розроблятиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України.