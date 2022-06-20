«Українці обов’язково отримають компенсації за втрачене майно», - Гайченко

Про весь цей алгоритм необхідних дій для майбутніх компенсацій за пошкоджене чи зруйноване майно докладно розповів в інтерв'ю LB.ua заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

Ще один варіант та гарантія на випадок майбутніх судових суперечок - це замовлення експертизи в спеціальних інститутах при Міністерстві юстиції .

Наразі не існує єдиного механізму, тому постраждалі громадяни мають діяти усіма наявними способами. По-перше, звернутися до поліції, яка зафіксує всі факти руйнувань та внесе справу в ЄРДР. По-друге, з відповідною заявою до місцевої адміністрації. Звісно, треба внести максимальну інформацію з фото та відео в «Дію».

То що в таких умовах робити людям? Чи варто за власні кошти лагодити дахи, міняти вікна, відновлювати майно? Як у такому разі сподіватися на компенсації?

Так само у Верховній Раді України досі не прийнято в цілому базовий закон для компенсації за пошкоджене майно українців.

Днями Уряд затвердив єдину та уніфіковану форму, яка фіксуватиме збитки українців . Але поки що вона не запрацювала.

Унаслідок російської агресії в Україні вже зруйновано або пошкоджено 116 тисяч житлових будинків , у яких мешкали близько 3,5 млн людей. Це лише проміжні дані Міністерства розвитку громад та територій.

Фото: надано пресслужбою

Жодна країна після Другої Світової не зіткнулася з такими викликами, як Україна

За підрахунками Kyiv School of Economics, збитки України від пошкодження або руйнування будівель та інфраструктури складають $103,9 млрд. Зокрема, з початку війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 44.8 млн квадратних метрів житлового фонду. Як відомо, наразі не урегульований на законодавчому рівні механізм відшкодування збитків зруйнованого майна. Законопроєкт, зареєстрований 24.03.2022 р. (N 7198 — Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації) прийнято лише за основу. Тобто наразі взагалі не існує законодавчого механізму реєстрації та відшкодування збитків за зруйноване майно?

Треба прямо сказати, що життя нас не готувало до такого розвитку подій, коли розпочнеться повномасштабне вторгнення з численними фактами людських жертв та руйнувань. Тому не було ніякої законодавчої бази на випадок відшкодування збитків від руйнувань, знищення інфраструктури через військові дії в таких обсягах. Ми маємо визнати, що починаючи з Другої Світової війни, жодна країна не мала подібних викликів, як сьогодні має Україна. Справді, на сьогодні це питання ще не урегульовано остаточно.

Однак Кабінет міністрів ще 26 березня затвердив Постанову про порядок подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації. Цією послугою про подання повідомлення можуть скористатися громадяни України, у яких пошкоджені: приватні будинки (садибні, дачні та садові), квартири або інші житлові приміщення, на які зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку.

Також є інші проміжні механізми. Зокрема, мова про реєстрацію у додатку «Дія». Додатково Фондом державного майна розробляються інші методики. Все це в розробці.

Щодо законодавчої бази у Верховний Раді, то вона на фінальному етапі. Можливо, що цей законопроєкт (N 7198) буде прийнято. Ним передбачається створення Єдиного державного реєстру потерпілих осіб внаслідок збройної агресії Росії проти України та спеціального Фонду для адресної виплати потерпілим повного відшкодування. Планується, що цей Фонд буде наповнюватися коштом монетизації санкцій проти держави-агресора, сум коштів, стягнутих на користь України за рішеннями міжнародних та іноземних судів. А також з конфіскованого майна осіб, винних у завданні шкоди нашій територіальній цілісності, що призвело до тимчасової окупації територій та війни. Ми розраховуємо також на цільову міжнародну допомогу, благодійні пожертви для відновлення пошкодженого майна наших громадян.

Фото: EPA/UPG

Не сумніваюся, що такий остаточний механізм відшкодування збитків буде визначений та закріплений на рівні закону. Але водночас наразі ми вже працюємо, щоб допомогти нашим людям на основі чинної законодавчої бази.

Яка це законодавча база? Що саме має зробити людина, у якої пошкоджено або зруйновано майно чи житло? Оскільки різні органи влади повідомлять про необхідність звернення чи до Нацполіції з заявами, або ж до місцевих органів влади, органів прокуратури. В Уряді закликають вносити усі дані в «Дію», де заявникам лише обіцяють створення відповідних комісій з оцінки завданих збитків. Єдиного алгоритму немає, тому громадяни точно губляться. А що саме треба робити step by step?

Саме тому Міністерство юстиції систематизує всю цю інформацію. Оскільки є певна невизначеність, викликана насправді безпрецедентно складною ситуацією. Та тим, що єдиний механізм лише встановлюється. Але вже зараз ми можемо говорити про доцільність документування таких фактів як через місцеві адміністрації, Нацполіцію, а також «Дію».

Я б радив кожній такій людині максимально документувати факти пошкодження майна. Якщо це не окупована чи вже звільнена територія, треба все фіксувати, звертатися до місцевої адміністрації, викликати поліцію. Органи Нацполіції мають прийняти заяву про вчинення злочину, зафіксувати факти, зробити огляд місця події та відкрити провадження у кримінальній справі. Зокрема, за статтею 438 Кримінального кодексу України – «Порушення звичаїв війни». За результатами звернення органи поліції надають витяг з ЄРДР, який доцільно зберігати.

По-друге, з метою збору інформації для міжнародних судів Міністерство юстиції запустило проєкт — «Скажи правду». Це наша платформа для ефективного збирання та оброблення інформації про порушення прав людини РФ. На цьому порталі кожен, хто постраждав від дій окупантів, може подати заявку та розповісти власну правду, яку почує весь світ. Робота ведеться згідно з міжнародними стандартами. Щоб подати таку заявку, потрібно перейти на сайт https://humanrights.gov.ua. Та заповнити просту форму з інформацією про злочин, свідків та жертв, додати медіадокази та розповісти якомога більше про те, що сталося.

Фото: EPA/UPG

Безумовно, по-третє, треба вносити усю інформацію з фото в «Дію». Це не дуже складно.

Однак в окремих випадках я б також радив зробити експертизу в науково-дослідних установах Міністерства юстиції. І такі експертизи в кожному окремому випадку робляться дещо по-різному.

Заяви — необхідні, але постане питання оцінки збитків

У мене уточнення. Вже зараз в «Дії» зареєстровано понад 195 тис. заявок про пошкодження майна. Але комісії, які мають проводити експертизи, так і не створені. Тобто станом на зараз, коли базовий закон не прийнято, всі ці заяви в «Дії» взагалі не мають юридичних наслідків?

Ці заяви поки що не мають механізму відшкодування. Але продовжується процес. Поки він триває, нагадаю, що на базі Міністерства юстиції, в усіх інститутах проводяться судові експертизи щодо встановлення розмірив шкоди, яка заподіяна військовими діями. Також на базі контакт центру міністерства ми будемо інформувати громадян щодо особливостей проведення таких експертиз.

Там розкажуть, куди саме оптимально звертатися. Міністерство юстиції не може залишатися осторонь цього процесу. Тому на себе будемо брати певну просвітницьку функцію, щоб донести вичерпну інформацію для населення. Щоб кожен громадянин, який втратив майно або його житло пошкоджене, мав чіткий алгоритм необхідних дій. Важливо розуміти, що кожна така ситуація та випадок — індивідуальні.

Всі заявки поки що — це просто заявки про сам факт знищення чи пошкодження. Її зробити необхідно. Далі буде йти мова про відшкодування збитків у певних розмірах. І тут постане питання про визначення розмірів таких збитків. Адже збитки надаються не тільки нерухомості, а й земельним ділянкам, автомобілям, у когось, на жаль, згоріли посіви, комусь знищили автозаправну станцію. А під час пожежі на станції, вигоріло усе пальне та додатково ще одна ділянка. У таких випадках мають бути експертизи. Звісно, заявки необхідні. Втім, так, це лише заявки. Це не означає, що без додаткових експертиз не будуть відшкодовуватися збитки. Проте я б радив у максимально стислі терміни зробити не лише ці заявки, а й за можливістю звернутися до підрозділів Міністерства юстиції для проведення експертиз.

Фото: надано пресслужбою

Куди саме?

При Міністерстві юстиції діє 6 інститутів судової експертизи. Вже 18 років працює Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності. Зараз він надає послуги із надання консультацій та проведення експертиз і експертних досліджень, пов’язаних із встановленням шкоди та розмірів збитків, завданих збройною агресією РФ проти України. Наприклад, Київський НДУСЕ проводить дуже широкий спектр експертиз. А це: будівельно-технічна, оціночно-будівельна, земельно-технічна, оціночно-земельна, інженерно-екологічна, товарознавча, автотоварознавча, транспортно-товарознавча, економічна, психологічна, комп’ютерно-технічна, телекомунікаційна, вибухово-технічна, матеріалів, речовин і виробів та військова експертизи.

Працює ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», який проводить навіть оцінку літальних апаратів, військового майна.

У Львові, Дніпропетровську та Одесі також працюють такі центри, куди може звернутися громадянин чи юрособа для проведення тієї чи іншої експертизи.

Окремий НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності також проводить економічну, товарознавчу, телекомунікаційну та комп’ютерно-технічну експертизи.

Без проведення цих експертиз, якими будуть визначені конкретні суми збитків, не варто сподіватися на їх відшкодування у повному обсязі в перспективі? Але ж більшість громадян точно не знають про наявність таких інститутів Міністерства юстиції та необхідність звернення до них.

Сподіватися на покриття збитків та отримання компенсацій, безумовно, можна. Однак будуть виникати питання. Бо точно постануть такі питання: яка оцінка пошкодженого майна? Як оцінити ті ж вибиті вікна? Лише за площею? Чи в інший спосіб? Зверну увагу на те, якщо збитки справді великі, комбіновані, треба звертатися за експертизою. Оскільки не виключено, що потім у спірних ситуаціях щось треба буде доводити. І такі експертизи — це певна гарантія для самої людини, щоб довести свою правоту, якщо такі спірні ситуації будуть виникати. Тим більше, коли мова буде йти про значні суми відшкодувань.

Фото: Олександр Рудоманов

Треба вже зараз подбати про доказову базу збитків для відшкодувань. Бо ж знайдуться шахраї

Доводити свою правоту в судах?

В судах, інших компетентних органах. Можливо, будуть створені інші адміністративні механізми. Або якась спеціальна комісія, куди треба буде так само подавати усі документи.

А що робити тим людям, які вже відновлюють будинки та квартири, пошкоджені приватні виробництва чи бізнес за власні кошти? Бо чекати на допомогу та компенсації від влади банально без вікон та даху можна дуже довго.

Я б радив перед відновленням того ж будинку все задокументувати та зафіксувати. Бо вже після відновлення, звісно, все це зробити буде набагато складніше для майбутніх компенсацій. Можна потрапити у ситуацію, коли створена комісія щодо контролю правдивості усіх фактів та внесених даних, буде ставити питання. Ніхто не застрахований від того, що хтось може піти на підробку та маніпуляції. Впевнений, що більшість наших громадян чесно внесуть усі дані. Але ж якісь шахраї все одно знайдуться. Зрозуміло, що все буде перевірятися. Тому рекомендую подбати про доказову базу на випадок неоднозначної ситуації. Особливо у випадках великих збитків, якщо це якась нестандартна історія. В інших випадках експертиза також ніколи не буде зайвою.

Якщо громадянин за власні гроші вже відновлює майно, що він має зробити для гарантій отримання компенсацій?

Якщо людина не хоче чи не має можливості провести експертизу, до відновлення все максимально треба сфотографувати, зробити відео з різних ракурсів. Щоб по максимуму показати первинний стан. Зібрати за можливістю усі чеки на меблі, побутову техніку. Ті, які наявні, мають бути збережені. Так само чеки на ті ж нові вікна та інше — теж. Це дозволить державі зафіксувати у майбутньому розмір цих збитків. Нам же, у разі якихось спірних ситуацій, шляхом експертизи вже відновлених об'єктів підтвердити чи спростувати ці збитки. Коли це великі об'єкти нерухомості, величезні збитки, я б все ж рекомендував ще до відновлення проводити експертизи.

Фото: EPA/UPG

Громадянин має особисто звернутися та укласти договір на проведення експертизи?

Мова може йти про юридичну чи фізичну особу. Бо у когось пошкоджена квартира, а хтось втратив готель, заправку, посівні площі, сільгосптехніку, магазини. Таких прикладів, на жаль, дуже багато. Кожен постраждалий вже може звернутися за телефонами інститутів судової експертизи для роз’яснень та надання детальної інформації. Тобто на базі Міністерства ми запускаємо проєкт, коли залежно від ситуації, людині порекомендують той чи інший механізм документування.

Дистанційне укладання договору на отримання експертизи можливе? Бо ж не всі громадяни мають таку фізичну можливість. Багато тих, хто втратив майно, взагалі були вимушені виїхати з України.

Ми працюємо над такою формою та можливістю дистанційного укладання договору. На сайті Київського інституту вже є електронна форма заявки. Сама мережа інститутів судової експертизи, як я вже казав, є досить широкою. По суті вони працюють по всій Україні, в кожній області. Окрім, на жаль, тимчасово окупованих територій.

Проблема у тому, що людина зі свої кишені має заплатити за таку експертизу. Вона втратила майно та має заплатити за експертизу, щоб убезпечити себе та мати гарантії компенсації збитків. Скільки в середньому коштує така експертиза, наприклад, для середньої квартири та будинку?

Для приватного будинку — це в середньому 10-15 тис. грн, для квартири — 8-12 тис. Але у кожному конкретному випадку — це різні економічні, будівельно-технічні експертизи. Не слід забувати, що хтось захоче оцінити картини, дорогі меблі, побутову техніку, які були знищені. Це вже товарознавча або мистецтвознавча експертиза. У порівнянні з великими збитками, вартість на експертизи не така вже й висока.

Фото: Владислав Кузніченко

Зверну увагу. Я впевнений, все, що стосується безпосередньо громадян, держава буде компенсувати. Але в неоднозначних ситуаціях, а також, коли збитки величезні, я б все ж таки радив би страхуватися додатковими експертизами. І не лише економічними, а й іншими, залежно від кожної ситуації.

А бізнес — це господарська діяльність. Тут як раз найімовірніше можливі спірні ситуації. Тому наполягав би проводити експертизи пошкоджень. Наші експерти точно підкажуть, яку саме експертизу доцільно провести.

На окупованих територіях поки неможливо оцінити не тільки збитки. На жаль, неможливо видати навіть свідоцтва про смерть

Якщо людина втратила майно в Маріуполі? Виїхала з зони, яка тимчасово під окупацією. Що їй робити? Я вже мовчу, що – з великою долею вірогідності – їй довелося знищити всю інформацію в телефоні – для проходження «блокпостів» і «фільтрації».

На сьогодні ми не можемо оцінювати збитки без виїзду на місто. Наші експерти мають на місцях все зафіксувати. Проте я б радив все одно у разі можливості максимально фіксувати завдавані втрати, зберігати усі фото та відео пошкодженого майна. Подавати інформацію в ту саму «Дію».

На жаль, треба визнати, що наразі на окупованих територіях є величезні проблеми навіть з реєстрацією смерті громадян. Тисячі людей - це загиблі під обстрілами. Як Міністерству юстиції видати свідоцтво про смерть, якщо немає первинного медичного документа? Юридично неможливо встановити: живі чи померли ці люди. Це велика проблема, як і фіксація пошкодженого майна. Втім, вже сьогодні ми відпрацьовуємо алгоритм оцінки без виїзду на місце. Бо маємо працювати в нових реаліях.

Минулого тижня прем'єр Денис Шмигаль доручив Мінінфраструктури підготувати єдиний документ для реєстрації пошкодженого майна. Цього тижня Уряд затвердив його форму, але поки цей механізм теж не запрацював. Нам знову пообіцяли новий документ, який мають заповнити люди. Чи не є все це паперовою та бюрократичною тяганиною?

Не в моїй компетенції коментувати такі ініціативи. Я знаю наші можливості, Міністерства юстиції. Та чинну законодавчу базу. Поки ми не можемо сказати, що буде діяти фінально. Але у будь-якому випадку я не сумніваюся, що компенсації будуть. Хоча усі ми маємо визнати, що ситуація складна, раніше ніхто з нею не стикався, тут не може бути простих рішень. Важко та неможливо швидко та одразу ухвалити принципово нове, революційне, ефективне та зручне водночас рішення. Також справедливе рішення для всіх. Бо точно буде питання: а що справедливо, а що не справедливе? Для кожного громадянина — це ситуація його життя. На нас очікує дуже складна робота. Однак я впевнений, що в результаті дискусій, шліфування законодавства ми все одно вийдемо на один зручний та загально прийнятний механізм відшкодування збитків за втрачене майно.

Фото: надано пресслужбою

Чи може людина звернутися за експертизою, наприклад, заподіяння моральної шкоди від вибухів, ракетного обстрілу, коли наслідком стало пошкодження майна?

Так. Безумовно. І я б дуже радив це робити. Оскільки наші експерти-психологи проводять такі дослідження абсолютно щодо різних ситуацій: ДТП, образи в пресі та іншого. Це було до війни.

На сьогодні проводяться експертизи завдання моральної шкоди тим, хто постраждав унаслідок воєнних дій. Це може бути результатом не лише руйнування майна, а перебування у полоні, у разі катування, перебування в окупації й так далі. Все це також треба документувати. Не сумніваюся, що і за це російська сторона буде компенсувати збитки.

Ми маємо залучати західних експертів, щоб не було сумнівів про завдавання збитків окупантами

На цей час скільки в цілому вже проведено судових експертиз?

Треба визнати, що на сьогодні мало людей знають про такі можливості. Тому в роботі лише близько 50 таких експертиз. З них вже 10 виконані. Це дуже мало. І це лише самий початок. Ми тільки стали на рейки надання таких послуг щодо експертизи збитків внаслідок російської агресії. Ця цифра точно буде збільшуватися з кожним днем.

Фото: EPA/UPG

В одному з дописів ви повідомили, що судово-медичні експерти працюють 24/7. Та є проблема кадрового дефіциту, технічного і лабораторного забезпечення. Без допомоги західних експертів нам не впоратися з фіксацією усіх фактів?

Ми повинні бути відкритими до Заходу та допомоги наших партнерів. Щоб зняти будь-які питання стосовно того, хто наніс нам таких колосальних втрат. Щоб ніхто не сумнівався, що це Росія, окупанти. Якби ворог сюди не прийшов, цієї б біди тут ніколи не було. Експертним шляхом ми абсолютно можемо довести, що саме дії окупаційних військ призвели до переважної більшості усіх руйнувань. Тому ми відкриті, колеги з усього світу це повинні знати. Та юридично обґрунтовано все це потім донесті до урядів своїх держав.

По-друге, ми дійсно потребуємо матеріально-технічної допомоги західних партнерів. В системі Міністерства юстиції ми гостро потребуємо ДНК-лабораторій для можливості швидкої ідентифікації осіб, приналежності зброї конкретному окупанту. Для цього теж потрібні ДНК-тести. Певні потужності є у Міністерства внутрішніх справ, але Мін'юсту їх гостро не вистачає.

Так само ми потребуємо інші види сучасної техніки, щоб проводити експертизи у великих масштабах. Досвід наших колег також незамінний. Але можу впевнено сказати, що рівень наших фахівців та експертів не поступається іноземцям.

Фото: EPA/UPG Експерти криміналісти жандармерії Франції допомагають українським колегам в ідентифікації тіл та встановленню причин смерті ексгумованих у Бучі, 29 квітня 2022 р.

В Україні вже працює місія Міжнародного кримінального суду, команда Національної жандармерії Французької Республіки (IRCGN). Вони фіксують воєнні злочини. Днями з'явилася інформація про те, що Євросоюз виділить 7,25 млн євро на розслідування воєнних злочинів РФ в Україні. Ви співпрацюєте з ними?

Розслідування злочинів проводять Генеральна прокуратура та СБУ, Нацполіція на рівні досудового слідства. По цій лінії в рамках кримінальних проваджень так само призначаються експертизи. Це вже тисячі й тисячі експертиз. А не 50 добровільних експертиз за заявками громадян чи юридичних осіб.

По кожному загиблому, об’єкту проводиться цілий комплекс експертиз. Так, наші експерти вже задокументували руйнування у Київській області. Я не можу назвати точну цифру експертиз, оскільки це є таємницею слідства. Зараз ми багато працюємо по Чернігівській, Сумській та Харківській областях. В рамках розслідування цих злочинів правоохоронні органи залучають наших експертів. Офіс Генерального прокурора розслідує їх, співпрацює з нами та МКС, французькою делегацією. Залучені також експерти з Нідерландів, Чехії. Робота продовжується.