​Кабмін спростив реєстрацію руйнувань та пошкоджень будинків українців внаслідок бойових дій

Кабінет міністрів створив Спеціальну комісію, яка буде займатися аудитом збитків, завданих військовою агресією Росії.

Про це повідомила пресслужба Кабміну.

"Нам важливо порахувати не лише вартість зруйнованих мостів та доріг, але і вартість житла людей, шкоди для природи, нереалізованих прибутків та інвестицій бізнесу. Такі прорахунки важливі, адже це один зі стовпів майбутнього плану відбудови", - наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що російські війська зруйнували десятки тисяч домівок. За найменшими підрахунками, пошкоджено 45 млн квадратних метрів житла. Деякі міста та села майже повністю зруйновані.

"Сьогодні Уряд затвердить єдину та уніфіковану форму, яка фіксуватиме збитки, яких завдали житлу українців російські війська. Раніше така довідка складалась у довільній формі, через що виникла велика кількість запитань і непорозумінь. Тепер усе уніфіковуємо. У кожного громадянина, якому пошкодили чи зруйнували житло, буде цифровий документ, який підтверджує його збитки. Цим рішенням ми також закладаємо базу для майбутнього реєстру пошкодженого майна", - пояснив прем'єр.

Він також розповів, як діятиме ця форма.

"Як все це буде відбуватися? По-перше, Уряд зараз затверджує форму акту обстеження об'єкту та механізм його складання. Будуть створені регіональні комісії на рівні громад, кожна комісія складатиметься з трьох людей, які заповнюють акт з інформацією про тип пошкодження. Чи ушкоджений фундамент, фасад, стіни, вікна, підлога, двері та інші конструкції. Все це фіксується і підтверджується цифровими підписами членів комісії. Всі нові акти будуть складені у цифровій формі через систему Дія. Всі попередні акти будуть відцифровані та внесені у відповідну базу. Відповідальним за реалізацію цього процесу і надалі будуть органи місцевої влади", - зазначив Шмигаль.

Він також додав, що наразі українці через Дію подали більше 206 тисяч заяв про пошкоджене та зруйноване житло.

Щодо виплат, прем'єр пояснив, що детальніше процес компенсації та виплат буде зрозумілим після прийняття законопроєкту "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації". Уряд очікує на ухвалення закону, щоб почати працювати над процесом відшкодування. Зараз цей проект на розгляді у Верховній Раді.

Нагадаємо, в березні в Україні створили "Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури".