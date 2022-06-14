У ніч на 14 червня львівські патрульні затримали водія CitroёnJumpy, який керував авто у стані наркотичного сп'яніння. Львів'янин погодився здати аналіз на наявність наркотиків у крові, а коли тест показав позитивний результат, то спробував відкупитися.

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівщини.

"Сьогодні, близько опівночі, патрулюючи на вулиці Городоцькій, львівські патрульні зупинили водія автомобіля Citroen Jumpy за порушення ПДР. Спілкуючись з 38-річним мешканцем Львівщини поліцейські виявили в нього очевидні ознаки наркосп‘яніння. Чоловік погодився пройти перевірку в медичному закладі. Результат позитивний. Під час оформлення адмінматеріалів порушник почав пропонувати неправомірну вигоду, мовляв, що дружина привезе будь-яку суму, яку скажуть поліцейські. Інспектори неодноразово попереджали його про кримінальну відповідальність. Однак на чоловіка це не подіяло", - йдеться в повідомленні.

Очікуючи слідчо-оперативну групу, до патрульних підійшов 39-річний пасажир затриманого автомобіля. Він вступився за порушника і запропонував поліцейським 3 тис. гривень та обіцяв змайструвати мангал, наголосивши, що його вартість 10 тис. гривень.

Наразі водій отримав свій протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп‘яніння) КУпАП. До того ж, обом чоловікам загрожує відповідальність за ст. 369 (Пропозиція неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.

Нагадаємо, раніше в Києві інспектори зупинили водія трамвая і виявили у нього явні ознаки наркотичного сп'яніння.