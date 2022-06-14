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На Львівщині від ворожої ракети постраждали четверо людей

Уламки впали на цегельню. 

На Львівщині від ворожої ракети постраждали четверо людей
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Внаслідок збиття над Золочевом російської ракети постраждали четверо людей. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький на каналі в телеграм.

Уламки ракети впали на цегельню.

"Наразі відомо, що постраждали четверо людей. Серед них одна дитина. Стан постраждалих лікарі оцінюють як легкий та середньої важкості", – повідомив Козицький.

Збита ракета в Львівській області
Фото: Максим Козицький у Телеграм
Збита ракета в Львівській області

Ракети запускали з південно-східного напрямку.

Нагадаємо, що під час цієї повітряної тривоги українська ППО збила ракети також у Хмельницькій та Тернопільській областях. Інформація про руйнування уточнюється. 

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