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Воєнна розвідка України оприлюднила список командного складу одного з російських полків

Зенітно-ракетний полк діє на Донецькому напрямку.

Воєнна розвідка України оприлюднила список командного складу одного з російських полків
Фото: ГУР МО

ГУР МО на своєму офіційному Telegram-каналі повідомило про оприлюднення списку командного складу 933 зенітно-ракетного полку 150 мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії Південного військового округу, що діє на Донецькому напрямку.

Із переліком командирів військової частини 15269, що знаходиться в м. Міллерово Ростовської області РФ можна ознайомитись на офіційному сайті Головного управління розвідки.

Крім того, ГУР МО нагадує, що всіх воєнних злочинців буде викрито та притягнуто до відповідальності за злочини проти мирного населення України.

Нагадаємо, воєнна розвідка повідомляла, що на Донеччині окупанти намагалися здати на брухт комплектуючі до ППО, аби не потрапити на передову.

Раніше ГУР оприлюднило список командирів російської бригади, що воює біля Лиману, один з підрозділів якої було затримано при спробі втечі.

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