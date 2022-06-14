На Донеччині окупанти намагалися здати на брухт комплектуючі до ППО

Щоб не потрапити на передову, командири однієї з батарей 933 зенітно-ракетного полку окупаційних військ вирішили зробити свою техніку небоєздатною. Загарбники зняли з бойових машин "Тор-М2У" блоки управління, щоб здати їх у пункті приймання дорогоцінних металів.

Про це повідомляє ГУР МО на своєму офіційному Telegram-каналі.

Здійснити оборудку росіянам завадила жадібність. У пункті приймання брухту вони зажадали занадто високу ціну та вступили в конфлікт із приймальницею, яка відразу ж повідомила про "клієнтів" у так зване МДБ "ДНР".

"Тепер командування полку пояснює втрату електронних блоків ніби то бойовими діями, а окупанти-"бізнесмени" продовжили службу в піхотних підрозділах на передовій", – резюмують у військовій розвідці.

Раніше повідомлялось, що лише один із десяти російських загарбників готовий до прямого зіткнення з українськими воїнами.

Крім того, ГУР МО оприлюднило аудіозапис телефонної розмови, у якому військовий РФ скаржиться дружині на втрати.

Перед тим представник воєнної розвідки Вадим Скібіцький заявив, що Росія не відмовилася захопити всю Україну та тримає в резерві ще 40 БТГ.