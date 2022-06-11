Росія не відмовилася захопити всю Україну, в резерві тримає ще 40 БТГ, - Скібіцький

Росія не відмовилася від плану повного захоплення України.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, повідомили в пресслужбі ГУР.

Оскільки українські бійці зірвали ворожий план бліцкригу із захоплення Києва, Харкова та Одеси, тому наразі основні зусилля загарбники зосередили на східних областях.

На війні РФ застосувала 103 батальйонно-тактичні групи. Ще майже чотири десятки перебувають у резерві. Це означає, що країна-агресор має достатній потенціал для ведення довготривалої війни проти України.

Через гідну відсіч українських захисників командування росармії змушене щомісяця коригувати плани вторгнення і зосереджувати всі зусилля лише на певних напрямках.

"Ми маємо підтверджену інформацію, що росіяни мають план на 120 днів війни. Подальше корегування цього плану буде залежати від того, наскільки противник досягне успіху чи навпаки зазнає поразки на сході України. Проте, мети так званої спеціальної воєнної операції, про яку путін заявляв на початку війни, росіянам так і не вдалося досягнути”, - сказав Скібіцький.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія орієнтовано втратила близько 32 050 осіб живої сили.

Генерал-лейтенант, колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес заявив, що до кінця літа сили окупантів виснажаться й Україна зможе їх витіснити.