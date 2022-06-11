Подоляк: "Україна готувалася до війни з минулого року"

"А от що зробили інші країни, знаючи про плани Москви вчинити геноцид, щоб її зупинити, – питання".

Україна готувалася до російського вторгнення з 2021 року.

Про це у своєму Twitter написав радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

"Якщо Україна "не готувалася" до війни, чому перші російські удари прийшлися на макети, всі боєприпаси були розосереджені, а січень і лютий проходили в навчаннях? Україна готувалася до війни з минулого року: інформацію про майбутнє вторгнення давали не тільки західні розвідки, а й наша.", - зазначив Подоляк.

Якщо 🇺🇦 «не готувалася» до війни, чому перші 🇷🇺 удари прийшлися на макети, всі боєприпаси були розосереджені, а січень і лютий проходили в навчаннях? Україна готувалася до війни з минулого року: інформацію про майбутнє вторгнення давали не тільки західні розвідки, а й наша. (1/2) — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 11, 2022

Він додав, що хоч Україні давали три дні витримки під російською навалою, "українська розвідка казала: вистоїмо".

"А от що зробили інші країни, знаючи про плани Москви вчинити геноцид, щоб її зупинити, – питання". - зауважив радник керівника ОПУ.

Він наголосив, що "якби ми почали отримувати важку зброю в січні, ситуація могла б бути іншою".

Нагадаємо, нині Михайло Подоляк відреагував на слова президента США Джо Байдена про те, що Зеленський нібито "не хотів чути" про чисельні попередження Сполучених Штатів про вторгнення РФ. За словами Подоляка, Україна розуміла, що Росія планує вторгнення і готувалася до нього – питання було в масштабах нападу.