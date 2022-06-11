Дякуємо за залізну підтримку: Резніков подарував Воллесу спеціальну футболку

Воллес прибув до Києва для переговорів щодо подальшої допомоги зброєю.

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся зі своїм британським колегою Беном Воллесом та подарував йому спеціальну футболку.

Про це Резніков написав у Twitter.

"Я був радий зустрітися з нашим великим другом Беном Воллесом. Сьогодні у нас відбулася продуктивна та відверта дискусія. Дякуємо за залізну підтримку Великої Британії. Ми ніколи не здамося! До речі, Бену Воллесу подарували символічну футболку NLAW від "Авіація Галичини", - написав він.

Воллес прибув до Києва для проведення переговорів із президентом Володимиром Зеленським і Резніковим щодо подальшої допомоги зброєю.

"Наш гість пересвідчився на власні очі, що NLAW, українські ПТРК «британського походження» зі шведським корінням, використовуються нашими військовими дуже ефективно – це вже сотні одиниць знищеної ворожої техніки і сотні ліквідованих окупантів", - додав міністр.

I was pleased to meet with our great friend @BWallaceMP. We had a productive and frank discussion today. Thank you for the UK’s ironclad support to 🇺🇦. We will never give up!

BTW Ben Wallace was presented with a symbolic NLAW t-shirt from #AviatsiyaHalychyny pic.twitter.com/9QiknKverS — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 11, 2022

Нагадаємо, що Великобританія подарує Україні реактивні системи залпового вогню M270, що здатні влучати в цілі на відстані до 80 кілометрів.