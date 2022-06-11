Дякуємо за залізну підтримку: Резніков подарував Воллесу спеціальну футболку

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся зі своїм британським колегою Беном Воллесом та подарував йому спеціальну футболку.
Про це Резніков написав у Twitter.
"Я був радий зустрітися з нашим великим другом Беном Воллесом. Сьогодні у нас відбулася продуктивна та відверта дискусія. Дякуємо за залізну підтримку Великої Британії. Ми ніколи не здамося! До речі, Бену Воллесу подарували символічну футболку NLAW від "Авіація Галичини", - написав він.
Воллес прибув до Києва для проведення переговорів із президентом Володимиром Зеленським і Резніковим щодо подальшої допомоги зброєю.
"Наш гість пересвідчився на власні очі, що NLAW, українські ПТРК «британського походження» зі шведським корінням, використовуються нашими військовими дуже ефективно – це вже сотні одиниць знищеної ворожої техніки і сотні ліквідованих окупантів", - додав міністр.
I was pleased to meet with our great friend @BWallaceMP. We had a productive and frank discussion today. Thank you for the UK’s ironclad support to 🇺🇦. We will never give up!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 11, 2022
BTW Ben Wallace was presented with a symbolic NLAW t-shirt from #AviatsiyaHalychyny pic.twitter.com/9QiknKverS
Нагадаємо, що Великобританія подарує Україні реактивні системи залпового вогню M270, що здатні влучати в цілі на відстані до 80 кілометрів.