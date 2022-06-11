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Дякуємо за залізну підтримку: Резніков подарував Воллесу спеціальну футболку

Воллес прибув до Києва для переговорів щодо подальшої допомоги зброєю.

Дякуємо за залізну підтримку: Резніков подарував Воллесу спеціальну футболку
Фото: Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся зі своїм британським колегою Беном Воллесом та подарував йому спеціальну футболку.

Про це Резніков написав у Twitter.

"Я був радий зустрітися з нашим великим другом Беном Воллесом. Сьогодні у нас відбулася продуктивна та відверта дискусія. Дякуємо за залізну підтримку Великої Британії. Ми ніколи не здамося! До речі, Бену Воллесу подарували символічну футболку NLAW від "Авіація Галичини", - написав він.

Воллес прибув до Києва для проведення переговорів із президентом Володимиром Зеленським і Резніковим щодо подальшої допомоги зброєю.

"Наш гість пересвідчився на власні очі, що NLAW,  українські ПТРК «британського походження» зі шведським корінням, використовуються нашими військовими дуже ефективно – це вже сотні одиниць знищеної ворожої техніки і сотні ліквідованих окупантів", - додав міністр.

Нагадаємо, що Великобританія подарує Україні реактивні системи залпового вогню M270, що здатні влучати в цілі на відстані до 80 кілометрів. 

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